75 Jahre Kriegsende: Schicksale aus Königsbrunn

Ausstellungseröffnung mit Vortrag von Susanne Lorenz, Stadtarchivarin



Genaue Aufzeichnungen zum Ende des Zweiten Weltkrieges sind nur wenige im Stadtarchiv vorhanden. Deswegen wurden für diesen Vortrag Zeitzeugen, die in Königsbrunn geboren und aufgewachsen sind, interviewt. Thematisiert wurden der Alltag im Dorf, die Ernährung, die Situation in den Schulen, den Einmarsch der Amerikaner und die ersten Wochen der Besetzung. Die teils sehr persönlichen Schilderungen aus der Zeit von Weihnachten 1944 bis Sommer 1945 wurden in Film und Ton aufgenommen und bieten viele neue Einblicke auf die Geschehnisse zum Ende des Dritten Reiches. Das Stadtarchiv präsentiert im Kunstkarree des Königsbrunner Rathauses eine Gedenkausstellung zu 75 Jahre Kriegsende.Unter dem Titel »Schicksale aus Königsbrunn« werden Sterbebilder gefallener Soldaten zusammen mit den Kondolenzbriefen gezeigt, die damals von Offizieren ihrer Einheiten für die Familien geschrieben und meist mit persönlichen Aussagen formuliert worden sind. Die Ausstellung kann vom 02. bis 23.11.2020 während der Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.