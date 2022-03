54. Serenadenabend

Open-Air-Konzert mit bis zu zehn Musikgruppen



Am Mittwoch, den 22. Juni veranstaltet das Kulturbüro nach zwei Jahren Corona-Pause wieder einen Serenadenabend. Das traditionelle Open-Air-Sommerkonzert, das heuer bereits zum 54. Mal stattfindet, lockt jährlich bis zu 1.000 musikbegeisterte Zuschauer und Zuschauerinnen auf das Gelände rund um den Musikpavillon neben der Willi-Oppenländer-Halle. Bis zu zehn Königsbrunner Chöre und Musikgruppen sorgen mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für schöne Stunden und gute Unterhaltung unter freiem Himmel.



Zu den diesjährigen Mitwirkenden zählen unter anderem das Blasorchester Königsbrunn, die Sing- und Musikschule Königsbrunn, das Akkordeonorchester Monday Evening, das pcOrchester, der Königsbrunner Seemanns-Chor, der Koreanische Frauenchor, das Königsbrunner Kammerorchester und Vox Corona. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der Willi-Oppenländer-Halle statt. Die Entscheidung bezüglich der Örtlichkeit wird am Veranstaltungstag ab 12.00 Uhr auf der städtischen Homepage www.koenigsbrunn.de bekannt gegeben. Getränke und Imbiss gibt es ab 18.30 Uhr.



Eintritt frei | Weitere Informationen und Anmeldung im Kulturbüro