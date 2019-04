53. Königsbrunner Serenadenabend - Open Air Konzert mit 10 Königsbrunner Musikgruppen

Am Serenadenplatz neben der Willi-Oppenländer-Halle

Karwendelstraße 16 , 86343 Königsbrunn DE

Königsbrunn : Am Serenadenplatz neben der Willi-Oppenländer-Halle |

Ein besonderer Höhepunkt im Königsbrunner Veranstaltungskalender ist der Serenadenabend, bei dem jährlich bis zu 1000 Besucher/innen kommen. Zur Abenddämmerung unter freiem Himmel wird auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Musikprogramm mit Königsbrunner Chören und Ensembles geboten. Freuen Sie sich auf das Akkordeonorchester „Monday Evening“, Vox Corona, das pcOrchester, Chöre der städtischen Musikschule Königsbrunn und das Stadtjugendorchester, den Koreanischen Frauenchor, das Blasorchester Königsbrunn, den Königsbrunner Seemannschor, das Vokalensemble Cantabile, die BigBand des Gymnasium Königsbrunn sowie das Königsbrunner Kammerorchester.



Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Willi­-Oppenländer­Halle statt.

Die Entscheidung bezüglich der Örtlichkeit erfahren Sie am Veranstaltungstag ab 12 Uhr online unter www.facebook.de/KulturbueroKoenigsbrunn.



Getränke & Imbiss gibt es ab 18.30 Uhr.



Weitere Informationen im Kulturbüro Königsbrunn erhältlich.