100 Jahre „D’Lechauer“ Königsbrunn e.V.

1922 – 2022 | Ausstellung des Heimat- und Volkstrachtenverein

im Foyer des Königsbrunner Rathauses





Ausstellung bis 18.03.2022.Der 1922 gegründete Trachtenverein feiert 2022 sein 100-jahriges Bestehen. Ziel ist bis heute, alte Sitten und Brauche zu erhalten. Aktuell zahlt der Verein über 200 Mitglieder. 1933 nach einem Trachtenaufmarsch der bayerischen Trachtenvereine schlossen sich die Lechauer dem Altbayrisch-Schwäbischen Gauverband an. Die beiden Vereinsfahnen sind 1956 und 1987 geweiht und gefeiert worden. Pünktlich zum 60-jahrigen Vereinsjubiläum wurde das eigene Trachtenheim eröffnet. Zum Jahresprogramm gehören Heimatabende, Maibaum antanzen, Gartenfeste und Adventskonzerte. Gespielt wird echte Volksmusik mit Hackbrett, Zither, Gitarre, Ziach und Harfe. Außerdem wird mit Begeisterung geplattelt und getanzt. Die Kinder pflegen das Brauchtum mit z. B. Palmbuschenbinden, Blütenteppich legen an Fronleichnam und gemeinsamem Basteln. Seit kurzem gibt es im Trachtenverein auch wieder eine Schnalzergruppe. Mit einer Bilderausstellung zeigen die Königsbrunner Trachtler die Vielfalt ihres Vereins damals und heute.Eröffnung der Bilderausstellungmit musikalischer Umrahmungam Donnerstag, 17. Februar 2022um 19.00 Uhr im Foyer desKönigsbrunner Rathauses.Weitere Informationen im Kulturbüro.Eintritt: freiWichtige Informationen zum Veranstaltungsbesuch:- Aufgrund der eingeschränkten Kapazität ist eine vorherige Anmeldung bzw. Ticketbuchung im Kulturbüro, Tel. 08231/606-260 oder in der Stadtbücherei, Tel. 08231/606-255 erforderlich.- Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf der Webseite des für Königsbrunn zuständigen Landratsamt Augsburg (www.landkreis-augsburg.de) über die aktuell geltenden Corona-Regeln und Nachweispflichten. Alle Veranstaltungen je nach Entwicklung der Corona-Pandemie unter Vorbehalt – aktuelle Informationen unter www.koenigsbrunn.de.