„Sommer-Feeling“ bei Frauen in der Mitte

Königsbrunn : Evangelisches Gemeindezentrum St. Johannes |

„Dürfen Christen Party machen?"



Steht uns nicht Beten und Arbeiten eher zu Gesicht? Ist es in Ordnung, mal die Beine baumeln zu lassen und den Sommer zu genießen? In der Apostelgeschichte wird von den ersten Christen berichtet, dass sie mit jubelnder Freude und reinem Herzen das Mahl des Herren feierten. Man kann sich gut vorstellen, wie das in gegenseitiger Achtung und Liebe geschah. Sicher feierten sie ausgelassen.



Frauen in der Mitte des Lebens sind eingeladen, um gemeinsam die 25. Veranstaltung zu feiern. Wie immer in den letzten 8 Jahren wird es ein reichhaltiges Buffet geben, eine liebevolle Dekoration und anregende Gedanken und Gespräche.



Alle Sinne sind angesprochen, zum Mitsingen und Mitmachen lädt die Frauencombo „Butterflys“ unter Leitung von Sabine Leimer ein, die alle 25 Abende für die Musik sorgte.

Das Vorbereitungsteam um Ulrike Weingartner hat sich für diese finale Veranstaltung einiges einfallen lassen und möchte allen Frauen auf dem Höhepunkt des Sommers etwas Sommer-Feeling vermitteln.



Am Dienstag 11. Juli um 20 Uhr geht die „Sommer-Party“ im Gemeindezentrum St. Johannes in Königsbrunn los. Die Veranstaltung ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Team freut sich auf viele interessierte Besucherinnen.