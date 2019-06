Königsbrunn : EVG - Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn |

Nachmittag für die „Generation 55plus“ in der Evangelischen Gemeinschaft  Unter dem Slogan „Spätlese – reif, gehaltvoll, wertvoll“ lädt die Evangelische Gemeinschaft am Donnerstag, 1. August, 15 Uhr zu einem geselligen Nachmittag ein.

„Engel – im Himmel oder auf der Erde?“ - Pastor Reinhard Weber möchte mit den Teilnehmern dieser Frage nachgehen und herausfinden, welche Bedeutung Engel für unser Leben haben.

Eingeladen sind Frauen und Männer der Generation 55plus. Erfahrungen austauschen, Singen, Kaffee, Kuchen und das Miteinander genießen. Eintritt frei. Donnerstag, 1. August, 15.00 – ca. 16.30 Uhr in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn, Weißkopfstraße 24.