Königsbrunn : Tanzgalerie Kuschill |

Fledermäuse, Hexen, Spinnen und Gespenster kriechen aus ihren Verstecken, denn es ist wieder Zeit für die legendäre Halloween Party der Tanzgalerie Kuschill!



Freut Euch auf eine gespenstische Grusel-Party mit monstermäßiger Musik, schaurigen Spielen und glibberigen Leckereien am 31.10.2021 in den heiligen Hallen der toll geschmückten Tanzschule.



Infos und Tickets (nur mit Voranmeldung) unter: www.tanzgalerie-kuschill.de.



Spuken, klopfen und laut trampeln,

lachen, tanzen und wild hampeln.

All das könnt ihr bei uns tun,

sichert Euch Euer Ticket nun!