Spendenkonzert der Q12 des Königsbrunner Gymnasium im Jugendzentrum MatriX

Königsbrunn : Jugendfreizeitstätte Matrix |

Mit einem Event der besonderen Art präsentieren sich Schüler der Jahrgangsstufe Q12 des Köngisbrunner Gymnasium am Freitag, 19. Januar im Jugendzentrum MatriX beim großen „Spendenkonzert der Q12“. Mit einem bunten musikalischen Strauß nehmen Solokünstler, verschiedene Duette und Bands ihr Publikum auf eine musikalische Reise zwischen Jazz, Pop, Rock und Klassik. Organisatoren Jana Rüschendorf und Janez Jerebic sowie ihre Mitstreiter freuen sich getreu dem Motto, „Je mehr desto besser“, und sind sich sicher: „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei“. Der Eintritt zum Spendenkonzert der Q12 ist frei, jedoch hoffen die über 100 Schüler auf genügend Spenden. Der Erlös fließt zu hundert Prozent in die Ausrichtung des Abiballs 2018 in der Hoechst-Kantine in Bobingen.

Beginn 19 Uhr, Einlass 15 Minuten vor Konzertbeginn.