Junge Igelfreunde aufgepasst!

Königsbrunn : Tierparadies Gut Morhard |

Herzlichen laden wir euch am Samstag, 9.10 von 10 bis 14 Uhr auf Gut Morhard in Königsbrunn ein.

Auf dich wartet nicht nur eine spannende Führung über den Hof, viel Wissenswertes erfährst du auch über die nützlichen, stachligen Gartenbewohner. Danach bauen wir gemeinsam ein kuschliges Igelhäuschen für den Winter. Das darfst du mit nach Hause nehmen oder es zu unserem Igeldorf auf Gut Morhard stellen. Melde dich schnell an, die Plätze sind begrenzt!

Bringe dir bitte einen kleinen Mittagssnack mit, Getränke stellen wir.

Tierparadies Gut Morhard/Landsberger Str.144/86343 Königsbrunn

Samstag, 09.10.21

10-14 Uhr

Max. 6 Kinder ab 8 Jahren / jünger bitte nur in Begleitung von einem Erwachsenen

35€ Materialkosten