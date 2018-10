Weihnachtsmarkt 2018 in NRW : Die schÃ¶nsten MÃ¤rkte in Nordrhein-Westfalen

NRW hat ziemlich viele Weihnachtsmärkte zu biten. Doch welchen Weihnachtsmarkt solle man 2018 nicht verpassen. Hier findet ihr eine kurze Übersicht mit allen wichtigen Infos.

Standorte & Öffnungszeiten

Köln:

Am Kölner Dom

26. November bis 23. Dezember 2018

Dortmund:

Stadtmitte

22. November bis 30. Dezember 2018

Essen

Stadtzentrum

16. November bis 23. Dezember 2018

Düsseldorf

Innenstadt

22. November bis 30. Dezember 2018

Münster

Altstadt

26. November bis 23. Dezember 2018

Aachen

Am Dom & Rathaus

24. November bis 23. Dezember 2018

Bochum

Stadtmitte

22. November bis 23. Dezember 2018

Bonn

Stadtmitte

23. November bis 23. Dezember 2018

Gerade Großstädte wie Köln, Essen und Dortmund können natürlich einen besonders großenbieten. Der Kölner Weihnachtsmarkt ist einzigartig, da er direkt am Dom aufgebaut wird. Durch die Beleuchtung wirkt das riesige Bauwerk noch eindrucksvoller. Das muss man als Weihnachtsmarkt-Fan mal gesehen haben! Aber auch der Weihnachtsmarkt in Dortmund hat einiges zu bieten. Dort finden wir mit 45 Metern Höhe einen der größten Weihnachtsbäume Deutschlands. Aber was wir an allen Weihnachtsmärkten in NRW finden, sind unzählige Stände an denen noch kleine Geschenke gekauft werden können, sodass an Heilig Abend nichts schief gehen kann.In den vergangenen Jahren wurden schon viele von den schönen Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen beeindruckt, falls auch ihr dieses Jahr an einem dieser Weihnachtsmärkte vorbei schauen wollt, findet ihr hier die Standorte und die Öffnungszeiten. Der Weihnachtsmarkt gehört einfach zur Adventszeit dazu!So. - Mi. 11 - 21 UhrDo. & Fr. 11 - 22 UhrSa. 10 - 22 UhrMo. - Do. 10 - 21 UhrFr. & Sa. 10 - 22 UhrSo. 12 - 21 Uhr24.12.18: 10 - 14 UhrSo. - Do. 11 - 21 UhrFr. & Sa. 11 - 22 Uhr18. November & 25. November 2018 geschlossen !So. - Do. 11 - 20 UhrFr. & Sa. 11 - 21 Uhr24.12.2018: 10 - 14 Uhr25. November & 25. Dezember geschlossen !So. - Do. 11 - 20 UhrFr. & Sa. 11 - 21 UhrTäglich 11 - 21 Uhr26.11.: 18 - 21 Uhr23.12.: 11 - 20 UhrTäglich 11 - 22 UhrTäglich 11 - 21 Uhr26.11: geschlossen23.12: 11 - 20 Uhr(Quelle: nrw-tourismus.de