Weihnachtsmärkte Nordrhein-Westfalen: Übersicht über die schönsten Adventsmärkte 2019

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat auch dieses Jahr wieder tolle Adventsmärkte , auf denen man tolle Weihnachtsgeschenke und vieles mehr finden kann. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wird unter anderem “Markt des Herzens” genannt und der Aachener gilt als einer der größten und schönsten Märkte in ganz Deutschland. Alle wichtigen Informationen für den Besuch einer dieser Adventsmärkte sind hier kurz zusammengefasst.Weihnachtsmarkt am Kölner Dom:Am Kölner DomDatum: 25.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:So. - Mi. 11:00 - 21:00 UhrDo. - Fr. 11:00 - 22:00 UhrSa. 10:00 - 22:00 UhrDortmunder Weihnachtsmarkt:StadtmitteDatum: 21.11. - 30.12.2019 (geschlossen: 25.12.2019)Öffnungszeiten:Mo. - Do. 10:00 - 21:00 UhrFr. - Sa. 10:00 - 22:00 UhrSo. 12:00 - 21:00 Uhr24.12.2019 10:00 - 14:00 Uhr26.12.2019 12:00 - 21:00 UhrWeihnachtsmarkt Essen:StadtzentrumDatum: 15.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:So. - Do. 11:00 - 21:00 UhrFr. - Sa. 11:00 - 22:00 UhrDüsseldorfer Weihnachtsmarkt:InnenstadtDatum: 21.11. - 30.12.2019Öffnungszeiten:So. - Do. 11:00 - 20:00 UhrFr. - Sa. 11:00 - 21:00 Uhr24.12.2019 11:00 - 15:00 Uhr26.12.2019 14:00 - 20:00 UhrWeihnachtsmarkt Münster:AltstadtDatum: 25.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:So. - Do. 11:00 - 20:00 UhrFr. - Sa. 11:00 - 21:00 UhrAachener Weihnachtsmarkt:am Dom & RathausDatum: 22.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:täglich 11:00 - 22:00Bochumer Weihnachtsmarkt:StadtmitteDatum: 21.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:täglich 11:00 - 22:00 UhrWeihnachtsmarkt Bonn:StadtmitteDatum: 22.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:täglich 11:00 - 21:00 Uhr