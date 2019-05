Unsere "Zamioculcas" blüht erstmals!!

So bemerkten wir kürzlich per Zufall (!) die zwei schon etwas vergammelten Blüten hinter den Stielen (siehe letztes Foto!).Sofort hielten wir nach anderen Blüten Ausschau und entdeckten zumindest 1 spitze Knospe, die wir nun mit der Kamera begleiteten.Jetziger Zustand: das "Eikätscher"-Foto!!Daneben rechts sieht man schon eine andere große Knospe, deren Werdegang wir auch genau verfolgen werden!!Die Blüten erinnern ein bisschen an den in Thüringer Wäldern heimischen Aronstab (dieser wird alte Zauber- und Hexenpflanze genannt!) - und beide sind giftig!Wir hoffen, Ihr habt auch solche Freude an dieser "Entdeckung im Stubenfenster"!