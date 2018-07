Anzeige

Sommerzeit – Reisezeit. Der unverzichtbare Überlebens-Sprachführer Deutsch-Wienerisch.

1. Allgemeines Amtssprache ist wie im übrigen Österreich Deutsch.

Daneben existieren – noch aus den Zeiten der Donaumonarchie stammend – eine jeweils sehr kleine tschechische und slowakische Sprachgruppe. Ihre Mitgliederinnen und Mitglieder sprechen jedoch in der Regel parallel zu ihrer Muttersprache fließend Deutsch mit Wiener Akzent. Und darüber hinaus stößt man – so wie in jeder europäischen Metropole – auf unzählige Sprachen von Einwanderern aus der ganzen Welt.

Die Wurzeln des Wienerischen liegen im Fränkischen, Alemannischen, Bajuwarischen, Jiddischen, Ungarischen, Tschechischen, Polnischen, Serbischen, Slowenischen – dem so genannten Windischen –, dem Rotwelsch, auch französische Einsprengsel haben sich bis heute erhalten.

Die Verständlichkeit der lokalen Mundart lässt sich entgegen durch Filme transportierter Klischees als sehr hoch bezeichnen. Auch wenn der "Wiener Schmäh" durch die Filme von Moser und Hörbiger auf der ganzen Welt berühmt wurde – der Großteil der einheimischen Bevölkerung spricht relatives Hochdeutsch. Verständigungsschwierigkeiten sind daher tendenziell eher nicht zu erwarten. Wer ganz auf Nummer Sicher gehen will, für den empfiehlt es sich, in einem Souvenirshop oder einer Buchhandlung nach einem Sprachführer für österreichische Dialektausdrücke zu fragen. Ein solches Nachschlagewerk kann sich vor allem als nützlich zum Verständnis von Speisekarten in Gastronomiebetrieben mit einheimischer Küche erweisen, auch wenn das Personal dort meistens mit Verständnis auf dementsprechende Unkenntnisse reagiert.

Auf stärkeren Dialekt stößt man eher bei Abstechern in das umliegende Niederösterreich, dies um so mehr, je weiter man sich von Wien entfernt.

Und was Fremdsprachen betrifft, so wird Englisch von nahezu jedem Stadtbewohner ausreichend bis sehr gut gesprochen und verstanden.

2. Wienerisch/Ungefähre deutsche Entsprechung Abwasch

Spüle



Abschneider

Abkürzung



Adabei

Hochdeutsche Entsprechung: "auch dabei". Österreichische, vor allem in Wien geläufige Bezeichnung für Mitglieder der Schickeria. Der Begriff geht auf ein von Vinzenz Chiavacci geschriebenes Werk ("Seltsame Reisen des Herrn Adabei", Mohr, Wien, 1908.) zurück.

Adabei ist auch eine bekannte Kolumne der "Kronen Zeitung" seit der Neuerscheinung. Dahinter standen immer prominente Journalisten wie Roman Schliesser oder Michael Jeannée.



Ä-, Ö- und Ü-Sprechweise

Es wird, wenn nur der Buchstabe als solcher genannt wird, nicht der Laut als solcher ausgesprochen, sondern gesagt: Umlaut-A, Um-laut-O, Umlaut-U.



Agraseln

Stachelbeeren (In der Praxis nur noch sehr selten verwendet.)



alla, allanich

allein



Alzerl

Kleinigkeit



anbären (?), anbehren (?)

An jemandem erotisch interessiert sein und das auch mehr oder weniger offen zeigen. Hier bin ich mir allerdings absolut unsicher über die Schreibweise, da ich das Wort noch nie irgendwo schriftlich gesehen habe.



angreifen

Anfassen im Sinne von "berühren" oder klassisch im Sinne von "attackieren".



Ansaschmäh

Exzessiv gebrauchtes Totschlagargument.



antauchen

anschieben



Aschantinuss

Erdnuss



sich aufhauen

hinfallen



auffazua

hinauf



aufhussen

aufhetzen (Der Ausdruck wird von Sprachwissenschaftlern auf die Hussiten zurückgeführt.)



Augengläser

Brille



aus

"Alle" im Sinn von "verbraucht".



auße, außa

hinaus, heraus, nach draußen

(Aber: "Außekumman" kann auch "nach vorn kommen" heißen!)



aushauen

versohlen



auslassen

loslassen



ausrichten

hänseln, verspotten



Auswärts

Kaum noch gebrauchte Bezeichnung für Frühling.



Badewaschl

Bademeister



bähen

Beim Bähen werden in dünne Scheiben oder Würfel geschnittene Semmeln, Brot, Biskuit, … im warmen Rohr oder auf der Herdplatte unter öfterem Wenden getrocknet, getoastet oder geröstet. Die beste Art und schon etwas alte Reste noch schmackhaft zu verwerten, anstatt sie zu entsorgen.



Bänkelsänger

Lässt sich am ehesten mit Moritatensänger umschreiben. In der Vergangenheit Musikant niedrigen Ranges, der für seinen Lebensunterhalt auf öffentlichen Plätzen oder in Heurigen aufspielte. Nichtsdestotrotz erlangten einige dieser Bänkelsänger ziemliche Prominenz; manche waren regelrechte "Popstars" ihrer Zeit.

Der Begriff wird in der Gegenwart manchmal noch abwertend für bestimmte Musiker/

Musikanten gebraucht.



Bärengröstl

Ursprünglich ein Resteessen, stark kartoffeldominiert.



bärig sein (?), behrig sein (?)

Sich in einem Zustand sexueller Erregung befinden. Auch hier bin ich bislang noch nie auf eine schriftliche Version dieses Wortes gestoßen; möglich, dass meine Transkription vollkommen falsch ist.



jemanden bagare

jemanden bestechen



Balanzer (Mögliche alternative Transkription: Palanzer.)

Bettler, Herumtreiber; Hochstapler, zwielichtige Person.



Bani

Verkleinerungsform des männlichen Vornamens Bernhard.



Bauchfleisch

Hohe Rippe



Bauxerl

Niedliches kleines Kind.



Behm

Manchmal neutrale, manchmal leicht abwertend gemeinte Bezeichnung für Tschechen. Einzahl- und Mehrzahlwort zugleich.

Bekannt ist hier etwa die Volksmundbezeichnung "Ziegelbehm" für die aus dem damaligen Böhmen stammenden Arbeiter in den Ziegelwerken der k.u.k.-Monarchie.



Beidel

Vulgärbezeichnung für das männliche Geschlechtsorgan.



beideln

schütteln



Beisl

Kleines Lokal. Das Wort leitet sich vom hebräischen "Bajis" ab, was soviel wie Haus bedeutet.

Eine wirklich exakte Abgrenzung zum ähnlich gelagerten Begriff "Tschocherl" gibt es in der Praxis nicht.



Beistrich

Komma



Bergfex

Bergliebhaber, begeisterter Bergsteiger.



Berufsbezeichnungen

Es ist üblich im Volksmund, wenn man den Vertreter eines bestimmten Berufsstandes persönlich kennt, dessen Nachnamen mit dem Berufstitel zu einem Wort zu verschmelzen. Wobei der Berufstitel vorangestellt wird. So wird etwa der Schuster Müller zum "Müllerschuster". Der Fleischer Schmidt zum "Schmidtfleischer".



Bettstatt

Lager, Nachtlager.



Beuschel

Haschee



Bezirkshauptmann

Landrat (Ist im Gegensatz zu Deutschland kein vom Volk gewählter Politiker, sondern ein Beamter.)



Bezirksvorsteher

Bezirksbürgermeister in Wien.



Billet

Grußkarte zu feierlichen Anlässen.



Biskotten

Löffelbiskuit



Bissgurn

Zänkische Frau. Ähnlich wie "Kircharutschn" oder "Penz'n".



blaad

fett



Blitzgneißer

Blitzmerker



Blunzn(wurst)

Blutwurst, Rotwurst.



Blunzenstricker

In Zeiten vor der Maschinisierung jener Angestellte einer Fleischerei, der die Würste abdrehte. Es handelte sich dabei um eine sehr eintönige Arbeit, für die keine hohen intellektuellen Kapazitäten erforderlich waren. Daher hat das Wort auch im übertragenen Sinne eine Bedeutung, nämlich als Idiot.



blunznwaach

sturzbetrunken



Bluza (divergierende Schreibweise: Plutza)

Kürbis, Idiot, Computer.



Bockerln

Tannenzapfen



böhmackeln

Mit tschechischem Akzent sprechen.



breckeln

erbrechen



Brettljause

Rustikale, kalte Zwischenmahlzeit, auf einem Holzbrettchen serviert. Zumeist in Heurigen gereicht.



Briaftrager

Briefträger



Brigadier

Brigadegeneral.

International: Brigadier.



Buagamasta

Bürgermeister



Bummerl, ein Bummerl bekommen

Beim Schnapsen verlieren.



bumpzu

sturzbetrunken



Bundesheer

Reguläre österreichische Armee.

Die Abkürzung im Volksmund lautet "das Heer", so wie in Deutschland bei der Bundeswehr "der Bund".



Burgenlandler

Burgenländer, Bewohner des österreichischen Bundeslandes Burgenland.

Manchmal auch abwertend gemeint, die Rolle der Burgenländer ist eine ähnliche wie die der Ostfriesen in Deutschland. Ostfriesen- und Burgenländerwitze sind in vielen Fällen wortgleich.



Causa

In Österreich: Fall.

In Deutschland: Rechtsgrund.



China-Sprechweise

Der Landesname wird in Österreich am Anfang wie "K" gesprochen, also: "Kina".

Der dazugehörige Landsmann ist demzufolge der "Kinese", die Landessprache "Kinesisch".



dauni

Ziemlich genau das Gleiche wie "owe", "owi": Hinunter, hinab. Ein wirklicher inhaltlicher Unterschied ist in der Praxis nicht erkennbar.



daunihau'n

wegwerfen, entsorgen



Deka

Abkürzung für Dekagramm, also 10 Gramm. In Geschäften wird nur so gerechnet!



derisch

schwerhörig, taub



dersteßen

stolpern



Deutsche

Blitzknaller



doda

da (räumlich auf etwas hinweisend)



Dodel

Trottel



Donauwelle

Auch Schneewittchenkuchen oder Schneewittchentorte genannt. Torte aus Rührteig mit Sauerkirschen, Buttercreme und Kakao. Sie besteht aus hellem und dunklem Teig.



Drahdiwaberl

Sich um die eigene Achse drehendes Kinderspielzeug.

Es gibt auch eine österreichische Band dieses Namens.



Drahrer

Trinkgelage



Dulliöh

leichter Rausch



Eierschwammerl

Pfifferling



Eierspeise

Rührei



Eigenschaftswort

Adjektiv



Einbrenn

Mehlschwitze



eine, eini, eina

hinein, herein



Einedrahra

Lügner, Angeber



einfohrn

Eine Pleite erleben.



Elferfrage

Metapher für eine äußerst schwierige Frage. Der Ausdruck geht auf das "Quiz 21" zurück, das der ORF unter anderem von 1958 bis 1974 ausstrahlte. Die schwierigste Frage war die Elferfrage.



enterbei

hinten herum



es jemandem "einisagen"

Jemandem ordentlich die Meinung sagen.



einkasteln

festnehmen, gefangen nehmen



einrexen

einkochen, einwecken



Einsatz

Pfand (auf Flaschen, Gläser).



Eiskasten

Kühlschrank



Erdäpfel

Kartoffeln



Exekutor

Gerichtsvollzieher



fad

langweilig



fäüen

unangenehm riechen



Familiennamen

Bei der Bezeichnung von Familien wird umgangssprachlich das "s" am Ende weggelassen. Auch eine Veränderung des Pronomens findet statt. So wird aus den Müllers "die Müller", den Schneiders "die Schneider", …



Faschiertes

Hackfleisch, Gehacktes.



Feber

Februar (Inzwischen eher selten geworden.)



Federn haben

Angst haben



Feinspitz

Feinschmecker



Fensterbankerl

Fensterbrett



fett

betrunken



Fetzen

1. Abwertend für Mode.

2. Wischlappen.

3. Zustand von Trunkenheit.

4. Nicht genügend in der Schule.



Feuerwehrkommandant

Feuerwehrhauptmann



Fiaker

Droschke, Kutsche. Gleichzeitig auch Bezeichnung für den Berufsstand des Gefährtlenkers.



Fiaß, Hax'n

Füße



fieri

vor, nach vorn



Fisolen

Bohnen



fladern

stehlen



Fleischhauer

Fleischer



Fleischlaberl

Je nach deutscher Region Bratklößchen, Bratklops, Bulette, Frikadelle.



Flinserl

Ohrstecker. Kann aber auch eine Figur im Faschingstreiben des Ausseerlandes im Bundesland Salzburg sein.



Freunderlwirtschaft

Vetternwirtschaft



Froschgoscherl

Hat zwei Bedeutungen:

1. Die Pflanze Löwenmaul.

2. Eine durch besonderes Raffen des Stoffes geformte Borte.



Frucade

Traditionsreiche Limonadenmarke.



Fut

Vulgärbezeichnung für das weibliche Geschlechtsorgan.



gaach

sehr plötzlich, unerwartet, unvorbereitet



Ganslspitze

Noch in den 1950-er und 1960-er Jahren wurde in Wien hauptsächlich mit Gas gekocht. Jeweils am 25. Dezember zwischen 11:00 und 12:00 Uhr verzeichneten die Gaswerke den höchsten stündlichen Verbrauch des Jahres, wenn die Wiener ihre Festtagsbraten in der Röhre hatten – die "Ganslspitze".



garetzen

Kommt auf den Zusammenhang an. Herummeckern oder ein knarrendes Geräusch.



gartln

gärtnern



Gaß

Ziege



Gatsch (gesprochen "Gaatsch")

Matsch, Schlamm.



gatschen (gesprochen "gaatschen")

tratschen



Gauch

Gaukler, Narr, Tor.



Gazette

Zeitung (In der Praxis nur noch sehr selten gebräuchlich.)



Geldbörserl

Portemonnaie



Gelse

Mücke



gemalen werden

gemalt werden (künstlerisch)



Germ

Hefe



Gescheerte

Abwertende Bezeichnung für die Landbevölkerung rund um Wien. Rührt daher, dass in früheren Zeiten oftmals leibeigene Bauern als Zeichen ihrer Leibeigenschaft eine Glatze trugen.



gestopft

reich, wohlhabend



Gespritzter

Schorle



gespritzt

1. Siehe "Gespritzter".

2. Günstig erledigt, "Die Sache ist geritzt."

3. Schlecht aussehend.



Gewand

Kleidung



Gfrast(a), Gfrastsackl

Sehr unsympathische(r) Mensch(en).



Gfrett

Mühe, Schwierigkeit, Problem.



Giftler

Drogensüchtiger



Gleichenfest

Richtfest



Gmoa

Gemeinde im engeren Sinn von Gemeindeamtsgebäude oder Gemeindeverwaltung im weiteren Sinn.



Gnack

Genick



gnädig

eilig



Godn/Göd

(Tauf-, Firm-)Pate



Gösser-Muskel

Bierbauch. Gösser ist eine bekannte österreichische Biermarke.



Grätzl

Kiez



Grammeln

Grieben



Gramuri

Kram im Sinne von Altwaren, Trödel.



Grantscherm

Anhaltend schlecht gelaunter Mensch.



Griaßkerndlzähla

"Grießkörnerzähler". Erbsenzähler.



Großkopferter

Abwertend für Prominenter, Person mit Macht.



Grußformen

Generell sind in Österreich die Grußformeln "Grüß Gott!" und "Auf Wiederschauen!" üblich, beziehungsweise im vertrauten Umgang mit Personen, mit denen man perdu ist, "Servus!" bei der Begrüßung und der Verabschiedung.

In Wien hat sich teilweise schon das standarddeutsche "Guten Tag!" eingebürgert. Vermutlich ist dies auf die Internationalität der Stadt sowie auf die relativ hohe Anzahl konfessionsloser Bewohner zurückzuführen. Mit "Grüß Gott!" liegt man aber zumindest nicht komplett verkehrt.

Eine verbreitete Umgangsform in Österreich generell ist das unter Sprachwissenschaftlern so bezeichnete "Münchner Du", bei dem die förmliche Anrede "Herr" oder "Frau" mit dem Du-Wort kombiniert wird. ("Herr Schneider, kommst DU mal runter?", "Herr Müller, hast DU das und das gemacht?")

Besonders ungewöhnlich für fremde Ohren wirkt es, wenn diese Form der Anrede mit einem Titel verbunden wird. So kommt es durchaus mitunter vor, dass rangmäßig höher gestellte Personen angesprochen werden mit: Herr Bürgermeister – Du, Herr Generalsekretär – Du, Herr Direktor – Du, …

Thema Titel. Auch wenn die Zeit der k.u.k-Monarchie bereits seit 1918 vorbei ist – Titel spielen im sozialen Umgang nach wie vor eine große Rolle. Dies geht mitunter soweit, dass im täglichen Umgang Personen, die über keinen akademischen oder Amtstitel verfügen, einen der Phantasie entstammenden Titel "verliehen" bekommen, welcher sich in irgendeiner Weise auf die berufliche Tätigkeit desjenigen bezieht.



Gschaftlhuber

Wichtigtuer



gschamig

schamhaft



Gschichterldrucker

Unglaubwürdige Person, Verbreiter von Erzählungen von zweifelhaftem Wahrheitsgehalt, Verleumder.



Gschropp(en)

Leicht abwertende Bezeichnung für Kind(er). Ungefähre deutsche Entsprechung: Blagen.



Gsölchta

Aufgeblasener Angeber.



Gspusi

Techtelmechtel



Gstätten

Grünfläche, auf der "alles durcheinander" wächst.



Gstanzl

Kurzes Lied, dem bayerischen Schnaderhüpfel nicht unähnlich.

Zwei etwas derb-schwarzhumorige Texte dieser Art:

"Da Vota hod gsogt, i soi in Butter umrian.

Hobs foisch vastondn und budad de Dian."

Übersetzung: Der Vater hat gesagt, ich soll die Butter umrühren.

Ich habe es falsch verstanden und hatte Geschlechtsverkehr mit der Magd.

"Da Vota hod gsogt, sois Hei obatrogn.

Hobs foisch vastondn und 's Keibl daschlogn."

Übersetzung: Der Vater hat gesagt, ich soll das Heu heruntertragen.

Ich habe es falsch verstanden und das Kalb erschlagen.



gugerscheckert

sommersprossig



Guglhupf

Napfkuchen



Haberer/Hawara

Freund. Leitet sich vom hebräischen "chaver" ab, was ebenfalls "Freund" bedeutet.



habertatschig

Beschreibung für eine Person, die sich zwar bemüht, aber trotzdem immer wieder über die eigene Ungeschicklichkeit stolpert.

Lässt sich metaphorisch am ehesten mit der Wilhelm-Busch-Figur Hans Huckebein umschreiben.



hackeln

arbeiten



Häferl

Meistens eine größere Tasse mit Henkel.

Kann aber auch je nach Zusammenhang eine Bezeichnung für einen jähzornigen, aufbrausenden Menschen sein. Es ist dies eine Anspielung auf ein Gefäß mit Milch, welches überkocht.



Häfn

Gefängnis



hakelig

Penibel oder heikel.



Halawachel

Oberflächlicher, leichtsinniger Mensch. Stammt angeblich vom tschechischen Wort "halabala", das unordentlich oder schludrig bedeutet, ab.



jemanden hamdrahn

jemanden umbringen



Handler

Händler



Hangerlritter

Scherzhafte Bezeichnung für einen Kellner. Das "Hangerl" ist das Tuch, das er über seinem linken Unterarm trägt.



haß ("haas") sein

wütend sein



Haube

Mütze



Hauptplatz

Marktplatz



Hauptwort

Substantiv



Hausnummer

erdachtes Beispiel



Hausverstand

gesunder Menschenverstand



heecha

höher



Heh

Polizei



Hemat

Hemd



Henderl

Huhn, Henne.



Herzkasperl

Herzanfall



heuer

dieses Jahr



Heuriger

Weinlokal, in dem ein Weinbauer eine bestimmte Zeit des Jahres über selbstproduzierten Wein ausschenken darf. Und dazu einfache kalte Speisen verkauft.

Eine Gastronomieform, die einem starken Wandel unterworfen ist. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts setzt sich mehr und mehr eine Mischform aus Heuriger und Gasthaus durch, das so genannte Heurigenlokal. Soll heißen: Äußere Aufmachung des Heuriger, verbunden mit dem wesentlich breiteren kulinarischen Angebot und der ganzjährigen Öffnung des Gasthauses. Auch ist der Betreiber hier nur noch in seltenen Fällen ein Weinbauer.



Hiafla

Dummkopf



Hieb

Hier muss der Sado-Maso-Anhänger enttäuscht werden. Das hat nichts mit Prügeln zu tun, sonder ist eine Bezeichnung für "Bezirk".



hinnich

kaputt, hinüber



hintere

nach hinten



Hock'n

Arbeit



hock'nstad

arbeitslos



holbat, -a

halb, -er



Holler

Hollunder oder Unsinn.



der, die, das hooche …

der, die, das hohe …



Hudri-Wudri

Unruhiger, unkonzentrierter Mensch.



Hüls'n

Bierdose



a Hunz'n

ein Experte



Hutschpferd (gesprochen "Huutschpferd")

Schaukelpferd



Installateur

Klempner



iwari

drüber hinweg



J-Sprechweise

"Jee"



Jänner

Januar



Jagatee

Heißes Getränk, das aus Schwarztee und In-länder-Rum besteht.



Janker

Eine Art Trachtenjacke. Trug unter anderem Kaiser Franz Joseph oft bei Jagden. Ungefähre deutsche Entsprechung: Joppe.



Jause

Frühstück, Zwischenmahlzeit.



Jausensackerl

Frühstückstüte



Jean

Jeans (Das "s" am Ende wird weggelassen.)



Jus

Jura (Studienfach)



Kabane

Private Dauerkabine in einem Wiener Schwimmbad. Ein Mietvertrag ist nicht billig und auch nicht leicht zu bekommen! Hier herrscht fast eine Art "Erbadel".



Kaffeesorten

Die Kaffeekultur in Wien ist ein Thema für sich.

Der Legende nach – wahr oder nicht wahr, immer mal wieder tauchen Berichte auf, dass der Kaffee angeblich schon früher in der Stadt bekannt gewesen sein soll – bekam der in habsburgischen Diensten beschäftigte, aus dem heute zur Ukraine gehörenden Teil Polens stammende Diplomat Georg Franz Kolschitzky 1683 ein paar Säcke Kaffeebohnen aus der türkischen Kriegsbeute und brachte sie nach Wien. Dies soll die Geburtsstunde des Kaffeetrinkens in der Stadt gewesen sein.

Während man in anderen Ländern auf die Bestellung "Ein Kaffee!" meistens irgendetwas nach Art des Hauses serviert bekommt, muss man in Wien sehr genau spezifizieren. Nachfolgend eine Aufzählung der in Wien gängigen Kaffeesorten:



Almkaffee/Gebirgskaffee:

Kaffee mit Schlagobers, Eidotter und Obstschnaps.



Biedermeier:

Kaffee mit Schlagobers und Marillenlikör.



Schale Braun:

Halb Kaffee, halb Milch.



Kleiner Brauner:

Einfacher Mokka mit Milch oder Obers in kleiner Schale. Das Kaffeeobers beziehungsweise die Milch, um aus dem kleinen Schwarzen einen kleinen Braunen zu machen, wird traditionell in einem winzigen Porzellankännchen, das an einen etwas größeren Fingerhut erinnert, extra am Tablett serviert, damit der Gast selbst das Mischungsverhältnis bestimmen kann.



Großer Brauner:

Doppelter Mokka mit Kaffeeobers in großer Schale.



Doppelmokka:

Doppelter Espresso in großer Mokkaschale.



Einspänner:

Kleiner Mokka im Glas mit viel Schlagobers. Doppelter Einspänner: Großer Mokka.



Eiskaffee englischer Art:

Ein Drittel Kaffee, ein Drittel Eis, ein Drittel Schlagobers.



Fiaker:

Großer Mokka im Glas mit viel Zucker und einem Stamperl Sliwowitz oder Rum (Wien).



Franziskaner:

Lichte Melange mit Schlagobers.



Gespritzter:

Schwarzer Kaffee mit Weinbrand/Cognac oder Rum.



Schale(rl) Gold:

Kaffee mit Kaffeeobers, etwas heller als ein Brauner (Wien).



Granita di Caffè:

Fein gekörntes Eis mit starkem schwarzem gezuckertem Kaffee übergossen.



Häferlkaffee:

Kaffee im Häferl (und nicht in einer Tasse) mit meist hohem Milchanteil, Filterkaffee; als Häferlkaffee wurde auch Ersatzkaffee mit viel Milch bezeichnet.



Intermezzo:

Kleiner Mokka, mit heißer Schokolade und Creme de Cacao verrührt, darauf Schlagobers mit Praline (eventuell Mokkabohnen).



Kaffee Kirsch:

Kaffee mit Kirschwasser.



Kaffee verkehrt:

Kaffee mit 2/3 Milch und 1/3 Kaffee (Wien).



Kapuziner:

Schwarzer Kaffee mit einem Schuss flüssigen Obers.



Katerkaffee:

Starker Mokka, gesüßt mit an Zitronenschale geriebenen Zuckerstücken.



Konsul:

Mokka mit etwas Obers.



Kosakenkaffee:

Kleiner Mokka im Einspännerglas, vermischt mit flüssigem Zucker und Rotwein und Wodka.



Marghiloman:

Mokka mit Weinbrand/Cognac.



Mazagran:

Kalter gesüßter Kaffee mit Eisstückchen und Weinbrand/Cognac oder Maraschino.



Melange:

Halb Kaffee, halb Milch.



Kaisermelange:

Mokka mit Eidotter, auch mit Honig und Weinbrand/Cognac (Wien).



Wiener Melange:

Melange, mit geschäumter Milch im Glas serviert (Wien).



Maria Theresia:

Mokka mit einem Schuss Orangenlikör.



Mokka gespritzt:

Mokka mit Weinbrand/Cognac und Rum.



Othello:

Heiße Schokolade mit Espresso.



Piccolo:

Kleiner Schwarzer mit Schlagobers.



Großer Schwarzer (auch großer Mokka):

Doppelter Mokka in großer Schale.



Kleiner Schwarzer (auch kleiner Mokka):

Einfacher Mokka in kleiner Schale.



Sperbertürke:

Doppelt starker, mit Würfelzucker aufgekochter türkischer Kaffee.



Türkischer Kaffee passiert:

Türkischer Kaffee, bei dem der Satz herauspassiert wurde.



Überstürzter Neumann:

Schlagobers in einer sonst leeren Schale wird am Tisch des Gastes mit heißem Kaffee "überstürzt".



Ungarischer Kaffee:

Starker gesüßter Kaffee wird aufs Eis gestellt, dann mit gekühltem Schlagobers vermengt und im Glas serviert.



Verlängerter:

Ein kleiner Schwarzer wird mit der gleichen Menge an heißem Wasser verlängert.



Weißer mit Haut:

Lichte Melange (heller Milchkaffee), der mit heißer, nicht verquirlter Milch serviert wird, worauf sich eine Haut bildet (Wien).



Zarenkaffee:

Starker Espresso, auf den eine Haube aus gezuckertem gesprudeltem Eidotter aufgesetzt wird.



Kaisersemmel

Krustenreiches, resches, sternförmig eingeschnittenes Weißgebäck.



Kanäül

Kanal



Karfiol

Blumenkohl



Karotte

Möhre



Kassa

Kasse



Kasten

Schrank



Katze

Mädchen/junge Frau mit starker erotischer Ausstrahlung.



Kieberer

Polizist, im Sinne von Bulle, Flic, Cop.



Kindafazara

Jemand, der Kinder verschleppt und sexuell missbraucht.



Kipferl

Hörnchen



Kircharutschn

Zänkische Frau. Ähnlich wie "Bissgurn" oder "Penz'n".



Kirtag

Kirmes



Kistenbratl

In einer Kiste gegrilltes Fleisch.



Klassenvorstand

Klassenlehrer



Knödel

Kloß, Klöße.



Koat

Im Wiener Polizeijargon gebräuchliche Kurzform für Kommissariat. Klingt gesprochen meistens wie "Kort", dies führt bei nicht Eingeweihten mitunter zu Irritationen.

Eine größere Verbreitung erfuhr der Begriff durch die ORF-Krimiserie "Trautmann".



Kölla

Keller



Körberlgeld

Moralisch fragwürdiger Zusatzverdienst, oftmals auch juristisch bedenklich.



Koffer

Idiot



Kombinesch

Unterkleid



Kommandant

Kommandeur



kommod

Angenehm, bequem. Das Wort kommt vom lateinischen "commodus". Auch die Kommode hat dort ihren Ursprung.



Korporal

Hauptgefreiter/Stabsgefreiter.

International: Corporal.



Kracherl

Limonade



Krauthappel

Krautkopf.

Gleichzeitig auch Volksmundbezeichnung für die aus lauter vergoldeten Blättern gebildete Kuppel des Wiener Secessionsgebäudes.



Krawuzi Kapuzi

Traditionelle Wiener Kasperfigur.



Krax'n

Unterschrift, Paraffe.



Kreisler

Tante-Emma-Laden



Kren

Meerrettich



Krot

Kröte



Krowot

Rassistische Beschimpfung für einen Kroaten.



Krügerl

Halber Liter Bier.



Kuchl

Küche



Kugerl

Kreis zum Ankreuzen bei einer Wahl oder einer Umfrage.



Kukuruz

Mais



Kuratel

Sachwalterschaft



Kuvert

Briefumschlag



Lacke

Tümpel



Lamourhatscher

Langsames Liebeslied zum Mittanzen, oft eng umschlungen.



Landeshauptmann

Ministerpräsident eines österreichischen Bundeslandes.



Landesrat

Minister einer österreichischen Landesregierung.



Lapperl

Lappalie, Kleinigkeit, Belanglosigkeit, pille-palle.



Lassing

Kaum noch gebrauchte Bezeichnung für Frühling.



Lavoir

Waschschüssel



Legat

Vermächtnis



Legerl

Falle



Leiberl

Hemd, T-Shirt.



'leicht

Kurzform für "vielleicht".



leiwaund

super (Zu achten ist hier vor allem darauf, dass das "au" nicht als Diphtong, sondern getrennt gesprochen wird. Gänzlich falsch ist es, wenn es wie das lautmalerische Wort "Wau" klingt, mit dem das Bellen eines Hundes beschrieben wird. Teilweise wird das "u" auch "verschluckt", sodass es sich fast wie "leiwand" anhört.)



Lemoniberg

Das Gelände der Otto-Wagner-Kirche wird wegen der Form der Kuppel (Wie eine Limone.) von den Wienern "Lemoniberg" genannt.



letschert

labbrig



Luster

Kronleuchter



Marillen

Aprikosen



Mascherl

Fliege (Herrenmodeaccessoire).



Matura

Abitur



Mecki

McDonald's



Mehlspeisen

Kuchen, Torten – alles, für dessen Zubereitung man Mehl benötigt.



Melanzani

Aubergine



Mezzie

Schnäppchen



Milli

Verkleinerungsform des weiblichen Vornamens Emilie.



Mist

Müll, Abfall.



Mistkübel

Papierkorb in einem Zimmer oder öffentlicher Müllbehälter.



Mistkübler

Müllmänner.

Achtung! Wird teilweise auch in der Bedeutung von Miststierer verwendet!



Miststierer

Obdachlose, die in Mülltonnen nach Verwertbarem suchen.



Mitzi

Verkleinerungsform des weiblichen Vornamens Marie.



motschgarn

herummaulen



Mugl

Hügel, teilweise auch Brotkanten.



Nachrennen spielen (Kinderspiel)

Fangen spielen (Kinderspiel)



Nachtkastl

Nachtschränkchen



Nachtmahl

Abendessen



Nachzipf

Nachprüfung



nameln

Jemanden beschimpfen oder mit Spottnamen belegen.



Naz'

Hat nichts mit dem Hitlerfaschismus zu tun, sondern ist eine Verkleinerungsform des Vornamens Nathan oder Nathaniel.



neger sein

pleite sein



neidig

neidisch



Neun-Schreibweise

Die Neun als Ziffer wird in Österreich oftmals mit dem "Rucksack" in die nach deutschem Verständnis "verkehrte" Richtung geschrieben. Wenn Sie das in Österreich beobachten, dann haben Sie es in 99 Prozent aller Fälle nicht mit einem Legastheniker zu tun.



niederschreiben

aufschreiben



Nikolo

Nikolaus (Fest im Jahreskreis beziehungsweise dazugehörige mythologische Figur.)



Nudelauge

Trottel



Oabumpara

Lächerliche Person.



Oachkatzlschwaaf

Eichhörnchenschwanz (Dieses Wort dient fast nur dazu, um damit Ausländer zu veralbern, indem man sie auffordert, es nachzusprechen.)



oapoaschen

abhauen



Oazwickta

"Abgezwickter". Ironische Bezeichnung für einen körperlich kleinen Menschen.



Ordination

(Arzt)Praxis



Ortstaxe

Kurtaxe



"owe", "owi" (Alle Konsonanten kurz betont.)

hinunter, hinab



packeln (Dazugehöriges Substantiv: Packelei.)

Zweckbündnisse von moralisch fragwürdiger Qualität eingehen, nicht selten auch am Rande der Legalität.



Palanzer (Mögliche alternative Transkription: Balanzer.)

Bettler, Herumtreiber, Hochstapler, zwielichtige Person.



Palatschinke

Entspricht annähernd dem deutschen Eierkuchen. Hat übrigens nichts mit Schinken zu tun! Auch ist das grammatikalische Geschlecht des Wortes weiblich: die Palatschinke.



Pallawatsch

Unsinn, Unfug.



Paradeiser

Tomaten



Partizip II

Wundern Sie sich nicht, wenn beim mündlichen Formulieren beim Partizip II routinemäßig das –ge- in der Mitte weggelassen wird. So hört man beispielsweise anstatt: "Ich bin mitgelaufen." oft "Ich bin mitlaufen."



Pawlatsche

Begriff, der aus der tschechischen Sprache in das österreichische Deutsch aufgenommen wurde. Das tschechische Wort "pavlač" bezeichnet einen offenen Hauseingang. In Teilen Österreichs wird der Begriff für die umlaufenden Laubengänge der Hinterhöfe benutzt. In den so genannten Pawlatschenhäusern erfolgt ein Zugang zu den Wohnungen ausschließlich über die Pawlatschen um den Pawlatschenhof. Die Erschließung von Mietshäusern über Pawlatschengänge wurde in Wien nach dem Brand des Ringtheaters 1881 untersagt.

Auch in der Verbindung Pawlatschenbühne für eine Freiluft-Hinterhof- oder Bretterbühne findet sich das Wort wieder. Pawlatschen sind auch für die Architektur in Budapest um 1900 herum charakteristisch.

Der Vorteil liegt in der besseren Nutzung der erschlossenen Wohnungen, da Dielen und Flure innerhalb des Hauses entfallen.



Penz'n

Streitsüchtige Frau. Ähnlich wie "Bissgurn" oder "Kircharutschn".



Pfitschigoggerl foahrn

mit jemandem spielen



Pfusch

Schwarzarbeit



picken (In dem Zusammenhang gibt es etwa die Redewendung "Pick's dir auf's Hirn!" als Aufforderung, unbedingt an eine bestimmte Sache zu denken, diese bloß nicht zu vergessen.)

kleben



Pickerl

Aufkleber, Vignette.



Poatschnpickzeig

Fahrradplatten-Flickzeug



Polster

Kissen



Powidl

Pflaumenmus



Pracholda

Kinnhaken, Faustschlag.



pragmatisiert

verbeamtet



pudern

Vulgärbezeichnung für Geschlechtsverkehr, entspricht ungefähr "ficken".



Pülcher

Gauner, Kleinkrimineller. Das Wort ist eine Verballhornung des Wortes Pilger. Diese standen früher in dem Ruf, auf ihren Pilgerreisen das Bibel-Wort "Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie." (Matthäus 6, Vers 26) ein bisschen sehr wörtlich zu nehmen …



püseln

Schlafen. Abwandlung vom italienischen piscolare.



Puff'n

Schusswaffe



Pulverl

Tabletten



Q-Sprechweise

"Kweh"



Quargel

Aus Sauermilch hergestellter Käse, ähnliche Rezepte sind Deutschland größtenteils unter der Bezeichnung Stangenkäse bekannt. Hat kaum Kalorien und Fett. Ursprünglich in Olmütz produziert. Im Tschechischen "Tvarůžky".



querbeet

"Quer durch den Gemüsegarten."



Rauchfang

Schornstein



Rauchfangkehrer

Schornsteinfeger



raunzen

jammern (Böse Zungen behaupten, das wäre ein Volkssport in Wien. Aber das ist natürlich nur eine haltlose Unterstellung …)



rean

weinen



Reindl

Kasserolle (Der Verkehrsknotenpunkt von Straßenbahn und U-Bahn bei der Wiener Votivkirche trägt aufgrund seiner Form und in Erinnerung an den seinerzeit verantwortlich zeichnenden Bürgermeister Franz Jonas im Volksmund den Spitznamen "Jonas-Reindl".)



Rentner

Die Selbstbezeichnung von Personen im Ruhestand hängt in Österreich oftmals eng damit zusammen, welcher der zwei großen politischen Parteien sie nahestehen:

ÖVP: Senioren.

SPÖ: Pensionisten.

Wobei Pensionisten durchaus den Rang eines neutralen Überbegriffs für alle innehält.



retour

Zurück im Sinne von Rückweg.



Ribieseln

Johannisbeeren



Ringelspiel/"Ringelspüh"

Riesenrad



S-Sprechweisen

Einfaches "s": "rundes s".

"Eszet": "scharfes s".



Sackerl

(Einkaufs)Beutel, Tüte.



Salzamt

Im Habsburgerreich nationale Behörde, welche den für das Reich so devisenträchtigen Handel mit Salz überwachte sowie auch dessen Abbau.

In der Gegenwart hat der Begriff eine ironische Bedeutung inne, indem man jemandem empfiehlt, wenn es gegen eine behördliche Entscheidung keinen Rechtsweg gibt, sich "beim Salzamt" zu beschweren.



Sandler

Penner im Sinne von Obdachloser.



Saubär

Leichte Bezeichnung für Trottel, Idiot. Eher am unteren Ende der Aggressivitätsskala stehend.



Sauerrahm

Saure Sahne



Schanigarten

Straßencafé



schee

schön



Scheibtruhe

Schubkarre



Scherzerl

Brotkanten



schiach

hässlich



schimplert

schimmlig, verschimmelt



Schinackel

Schiff, meist ein eher kleineres.



(Schlag)obers

(Schlag)sahne



Schlapfen

Hausschuh



schleißig

schlampig, nachlässig



Schlögl

Schlegl



Schmäh

Hat mehrere Bedeutungen:

1. Eine bestimmte Art des persönlichen Auftretens. (Bekannt hier etwa das Schlagwort vom "Wiener Schmäh".)

2. Ratschlag.

3. Unsinn.

Ursprung ist das jiddische Wort "Shema" für Erzähltes, Gehörtes, Geglaubtes.



schmähstad

Zustand, wenn einem keine Argumente mehr einfallen.



Schmähtandler

Jemand, der oft Witze reißt.



Schmalz

Gefängnisaufenthalt, Haftstrafe.



Schmankerl

Leckerbissen



Schmates

Abfälle



es schneibt

es schneit



"Schöne Wienerin" (Pflanze)

"Fleißiges Lieschen" (Pflanze)



Schopfbraten

Schweinekamm



Schragl

Gerüstbock



schraufen

schrauben



der Schraufen

die Schraube



Schreamsn

Kurve oder Abkürzung.



Schuachbandln

Schnürsenkel



schupfen

Körperlich schubsen oder etwas bewältigen, managen.



Schurl(i)

Verkleinerungsform des männlichen Vornamens Georg.



Schwammerl

Pilz



Schwarzkappler

Fahrtkartenkontrolleur (Zurückzuführen auf eine historische Dienstuniform.)



Schwedenbomben

Geschützte Bezeichnung für ein spezielles Rezept einer Wiener Traditionsfirma für, früher sagte man: Negerküsse, seitdem dies politisch nicht mehr korrekt ist: Schaumwaffeln. Die Bezeichnung für diese Art Süßware ist bereits in hohem Maße in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen.



Seidel

Viertelliter Bier.



sekkieren

schurigeln



selchen

räuchern (bei der Fleischzubereitung)



Semmel

Brötchen



Servitut

Dienstbarkeit



Sessel

Stuhl



Speckrenkerl

Speckseiten



Spital

Krankenhaus



Spitz

Spitz oder keilförmig zulaufender Dorfplatz. Der aufgrund von lange zurückliegenden Eingemeindungen aber durchaus auch in einer Großstadt liegen kann. Beispiele in Wien dafür sind der Floridsdorfer oder der Hernalser Spitz.



Spompanadeln

kleine Dummheiten



Sprossenkohl

Rosenkohl



Staberl

Stock



Stadl

Schuppen im Sinne von landwirtschaftliches Unterstellgebäude.



Stadtrat/Gemeinderat

Stadtverordneter (Auf die politischen "Feinheiten" wird an dieser Stelle nicht eingegangen.)



Stamperl

Schnapsglas



stangeln

schwänzen



Stangerl

Bezeichnet verschiedene Arten von länglichem Laugengebäck.



Stanitzel

dreieckige Papiertüte



Stecken

Stock



stiagatzen

Unflüssig reden. (In der Region Waldviertel ungefähr eine Autostunde von Wien entfernt gehört. Verwendung in Wien ungewiss.)



Stiege

Treppe



Stockerl

Hocker



Stockerlplatz

Podestplatz



Strawanzer

Herumtreiber



Strichpunkt

Semikojon



Strizzi

Vorstadtganove, halbseidener Typ.



Strotter

Mittellose Personen, die die Wiener Kanalisation nach verwertbaren Gegenständen absuchten, um diese zu verkaufen. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts diente die Kanalisation diesen Menschen aufgrund ihrer stets ausgeglichenen Temperaturen teilweise auch als Unterstand.

Der letzte Strotter gab laut Aussage eines Mitarbeiters der Wiener Kanalreinigung im Jahr 1967 diese Art des Lebensunterhaltes auf.



Strudl

Von der Machart her ungefähr ähnliches Backwerk heißt in Deutschland zumeist Zopf.



Sturm (als erste Gärungsstufe des Weines)

Federweißer



sudern

jammern



tachinieren

blaumachen



Taferlklässler

ABC-Schützen



Tascherlzieher

Handtaschenräuber



Taxler

Taxifahrer



Topfen

Quark



Trafik

Tabak-und-Zeitungs-Geschäft, in der Regel räumlich sehr klein dimensioniert.



Tramway

Straßenbahn (In der Praxis aber nur noch sehr selten gebräuchlich.)



Trankler

Säufer



Transdanubien

Bezeichnung für jene Teile Wiens, die über die Donau hinweg liegen.



Trutschn

Dumme Frau.



Tschecherant

Exzessiver Trinker. (Soll angeblich auf die Trinkgewohnheiten der böhmischen Arbeiter des 19. Jahrhunderts zurückgehen; aber die hatten auch nicht viele andere Möglichkeiten, als sich ihren tristen Alltag "schönzutrinken".)



Tschocherl

Kleines Gastlokal.

Eine wirklich exakte Abgrenzung zum ähnlich gelagerten Begriff "Beisl" gibt es in der Praxis nicht.



Tschopperl

Ahnungslose Person. Leitet sich angeblich vom tschechischen Wort für Storch, čáp, ab.



Tuchent

Zudecke



Uahwoaschln

Ohrläppchen. Oftmals aber auch im Sinne von Ohren allgemein gebraucht.



etwas überreißen

Dahinterkommen, wie es sich bei einer Sache wirklich verhält. Ungefähre deutsche Entsprechung: etwas spitzkriegen.



etwas übernasern

Etwas verstehen. Von der Bedeutung her relativ ähnlich wie "überreißen".



Überwurf

Tagesdecke



umanaund

ringsherum, rundherum



umatum

(um etwas) herum



umatumkräüln

Wörtlich: herumkrauchen. Im Sinne von "sich herumtreiben", oftmals ohne erkennbares konkretes Ziel.



umatumsandeln

Sich ziellos, einem Landstreicher ähnlich, durch die Gegend treiben lassen. Der Unterschied zu "umatumkräüln" ist der, dass "umatumsandeln" einen wesentlich größeren geografischen Radius beschreibt.



umatumstiedln

in etwas herumwühlen



ume ("umme"), uma ("umma")

hinüber



Umurkn

Gurke. Leitet sich vom uborka, der ungarischen Bezeichnung für Gurke, ab. Ist in der Praxis inzwischen aber eher selten gebräuchlich.



Ungustl

Unangenehme Person.



urassen

verschwenden



Urstrumpftante

Erbtante



Verhackertes

Geräucherter Speck und Schweineschmalz, im Fleischwolf klein püriert als Brotaufstrich.



Verkühlung

Erkältung



Vernaderer

Verleumder, Nestbeschmutzer.



verrennen

verlaufen



Vizeleutnant

Oberstabsfeldwebel



Vogerlsalat

Gemüsepflanze Rapunzel.



waach

"Weich". Stark alkoholisiert.



Wachtmeister

Feldwebel, bei der deutschen Marine: Bootsmann.

International: Seargent.



Wappler

Idiot



Wasserer

Berufsstand, welcher den Pferden der Fiaker an den Haltestationen das Wasser reicht.



Weckerl

Brötchenartiges Gebäck.



Weinhauer

Winzer, Weinbauer.



Wickel

Streit, Zwist, Scherereien.



Wuchtel

Scherz, Gag.



Wunderwuzzi

Etwas kindische, nicht sehr fähige, nicht sehr zuverlässige Person, die man beaufsichtigen sollte, damit sie keinen Schaden anrichten kann.



wurlat

aufgeregt



Yugo

Abwertende Bezeichnung für eine aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens stammende Person. Hat sich aber teilweise schon als positive Selbstbezeichnung unter den Vertretern dieser Ethnien durchgesetzt.

Das Gegenstück für Österreicher lautet in den ex-jugoslawischen Communitys übrigens "Schwabo". Es leitet sich – historisch nur bedingt korrekt – ab von der Volksgruppe der Donauschwaben.



zach (gesprochen "zaach")

Mühsam, langweilig, uninteressant.



Zeitwort

Verb



Zeller

Sellerie



Zniachtl

Wicht, unscheinbarer Mensch.



z'ruck

zurück



z'sammessen

Etwas völlig leer essen.



z'sammhoit'n

Sich benehmen, sich zusammenreißen. Das Verb ist übrigens im Gegensatz zur hochdeutschen Version nicht reflexiv!



Zuag'roasta, -e

Zugezogener, -ne. Von der Wertigkeit her neutral bis leicht abwertend.



Zuber

Bottich



Zuckerl

Bonbon



zuwi

ein Stück zu dir hin, ein Stück zu mir hin



Zweierlinie

Historisch auch Lastenstraße genannt, da diese Strecke einstmals von Pferdefuhrwerken sehr stark frequentiert war. Umgangssprachliche Bezeichnung für einen Straßenzug im Zentrum von Wien, der außerhalb parallel zur Wiener Ringstraße verläuft. Der Name stammt von einst in diesem Straßenzug verlaufenden Straßenbahnlinien mit der Zusatzziffer 2. Heute verläuft die U-Bahn-Linie U2 zum Teil unter dem Straßenzug.

Der Straßenzug verläuft, historisch gesehen, von der Hinteren Zollamtsstraße, nahe dem Donaukanal, im 3. Bezirk, östlich der Altstadt, über Invalidenstraße, Am Heumarkt und Lothringerstraße zum Karlsplatz südlich der Altstadt und von dort zur Alser Straße/

Universitätsstraße im Nordwesten, immer in einer Entfernung von etwa 200 bis 400 Meter stadtauswärts parallel zum Ring.



Zwetschke

Pflaume



Zwetschkenkrampus

Hässlicher Mensch.



Zwickel

Münze mit der aufgeprägten Einheit "2", beispielsweise das 2-Mark-Stück oder das 2-Euro-Stück.



Zwickeltag

Brücken- oder Fenstertag.



Zwidersdorf

Herabsetzende Bezeichnung für Wien in einigen Regionen Niederösterreichs. Kofferwort aus "zuwideres Dorf".



Zwiderwurzn

Grantige, unangenehme Person.



Zwiefe

Zwiebel. (In der Region Waldviertel ungefähr eine Autostunde von Wien entfernt gehört. Verwendung in Wien ungewiss.)

3. Geschlechter von Substantiven Im Österreichischen ändert sich das Geschlecht einiger Substantive:



Österreichisch - Deutsch



der Akt - die Akte



die Ausschank - der Ausschank



das Brösel - der Brösel (In Deutschland mit Ausnahme des Südostens.)



das Puff - der Puff (In Deutschland mit Ausnahme des Südostens.)



die Schneid - der Schneid (In der Schweiz und Deutschland mit Ausnahme des Südostens.)



das Cola - die Cola (Auch in der Schweiz und in Südost-Deutschland ist das Neutrum in Gebrauch.)



das E-Mail - die E-Mail (In Österreich und der Schweiz sind beide Formen in Gebrauch.)



das Keks - der Keks



das Service - der Service (In Österreich sind beide Formen in Gebrauch.)



der Spray - das Spray



der Butter - die Butter



der Radio - das Radio



das Teller - der Teller



der Zwiebel (Findet man sogar im Supermarkt auf dem Preisschild.) - die Zwiebel



der Schok(o)lad' (Entspricht der französischen Form le chocolat, ebenfalls männlich.) - die Schokolade



das Monat - der Monat



Ziffern - Ziffern, insbesondere die Schulnoten sind in Österreich männlich: der Einser, der Fünfer. In Deutschland weiblich: die Eins, die Fünf.

4. Phrasen "Da geht mir das Geimpfte auf!"

Metaphorische Beschreibung einer Situation, die geeignet ist, höchste negative emotionale Erregung auszulösen.



So geschehen während eines Computerkurses, den ich in einem Wiener Erwachsenenbildungsinstitut leitete: Meine gesamte Gruppe sitzt im Computerraum. Ein Teilnehmer, der sein Leben lang praktisch noch nie etwas mit Computern zu tun gehabt hatte, verliert ob der Tücke des Objekts die Nerven und brüllt den Bildschirm an: "Dreckskist'n, Oaschkramp'n, vaschissene!!!!!!!!!!!!"



Glatt und verkehrt

Links-rechts-Stricken



"de Wadln fieririchten"

Jemanden auf Trab bringen, jemandem "zeigen, wo die Harke hängt". Der Ausdruck soll angeblich auf das Folterinstrument Spanischer Stiefel zurückgehen.



"Das ist für den Hugo!"

Beschreibung für eine vollkommen sinn- und nutzlose Sache. Deutsche Entsprechung: "Das ist für den alten Fritz!"



"Da fährt die Eisenbahn drüber!"

Beschreibung für eine Sache, die absolut sicher ist. Ungefähre deutsche Entsprechung: "Da kannst du Gift darauf nehmen!"



"einen auf lepsch machen"

Es sich gut gehen lassen.



"sich deppat spühn"

Sich aggressiv verhalten, sich daneben benehmen.



"in den Rauchfang schreiben"

Metapher für eine Sache, die rettungslos verloren ist. Ungefähre deutsche Entsprechungen: "abschreiben", "in den Wind schreiben".



"spielt alle Stückerln"

Lässt keine Wünsche übrig.



"einen Stern reißen"

Mit dem Fahrrad oder Motorrad stürzen.



"Simmering gegen Kapfenberg"

Metapher für ein Fußball-Derby.



"Dös is ma Blunz'n!"

"Das ist mir vollkommen gleichgültig!"



"bei de Uahwoaschln nehmen"

Jemanden die Ohren langziehen.



"Nimm dich mal bei der Nase!"

"Fass dich mal an die eigene Nase!"



"hat bei mir ein (kein) Leiberl"

"Ist mir (nicht) sympathisch."



"Es ist zum Speiben!"

"Es ist zum Kotzen!"



"Es ist zum Krenreiben!"

"Es ist zum Verzweifeln!" Ungefähre deutsche Entsprechung: "Es ist zum Mäusemelken!"



"sich a Haxn außagfrei'n"

Die deutsche Entsprechung ist etwas derb: "sich ein zweites Loch in den Arsch freuen".



"Nahawedeeehre!"

Pointierter Ausruf des Entsetzens, bedeutet ungefähr soviel wie "Oh, mein Gott!"



"auf X-stadt/X-dorf fahren"

Nach X-stadt/X-dorf fahren.



"im Jahre Schnee"

Metapher für etwas, das zeitlich sehr lange zurückliegt.



"jemandem den Weisel geben"

Sich von jemandem trennen.



"'s kummt a Weda."

Ein Gewitter zieht auf.



"ins Narrenkastl schaun"

Luftschlösser bauen, in eine Richtung starren, teilweise auch: der Gelackmeierte sein.

Ungefähres deutsches Äquivalent: In die Röhre gucken.



"sich über die Häuser hauen"

Sich verabschieden.



"Nicht um die Burg!"

Metapher für ein vorgeschlagenes Geschäft, zu dem einer der beiden Vertragspartner absolut nicht bereit ist. Nicht einmal, wenn das Wiener Burgtheater – in der Phrase volkstümlich "die Burg" genannt – als Gegenwert winken würde.



"Schmäh führen"

Belanglose Reden halten.



"den Schani machen"

Sich ausnutzen lassen.



"Das Geschäft rennt."

Das Geschäft läuft.



"Schleich di!/Schleichen's eahna!"

Hau ab!/Hauen Sie ab!



"Österreichische Lösung"

Von Einheimischen selbst geschaffene Metapher für einen halbherzigen Kompromiss, der ein Problem zwar nicht wirklich löst, aber zumindest für eine Weile verdeckt oder erträglich macht.



"a Mas'n haum"

Glück haben. Leitet sich vom hebräischen "mazel" für "Glück" ab.



"aufpassen wie a Haftlmacher"

Mit äußerster Konzentration und Sorgfalt an eine Aufgabe herangehen.

Bei dem Begriff "Haftlmacher" handelte es sich in der Vergangenheit um einen Handwerker, welcher in mühseliger Kleinarbeit 'Haftln', also Häkchen, herstellte, die man anstelle von Knöpfen an der Kleidung verwendete. Um diese "Haftln" zu produzieren, musste man sehr präzise arbeiten, denn zwei Teile mussten dann genau aufeinander gesetzt werden.

Ungefähre deutsche Entsprechung: "Aufpassen wie ein Schießhund".



"den Hut draufhauen"

Demotiviert eine Sache aufgeben.



"trägt kein Mascherl"

Hat kein Etikett.



"sich ausgehen"

Etwas schaffen (zeitlich), etwas gerade noch erreichen (zeitlich), gehen/passen (räumlich).



"etwas abgehen"

Etwas vermissen, einem etwas fehlen.



auf etwas denken, darauf denken

An etwas denken.



"Geh zum Schmied und nicht zum Schmiedel!"

Metaphorische Aufforderung, sich zur Lösung eines Problems gleich an die höchste erreichbare Instanz zu wenden.



"von wo auskumman"

Von wo flüchten.



"Schön sprechen!"

Aufforderung an jemanden, nicht zu fluchen/keine vulgären Ausdrücke zu verwenden.



"schlechter Vorteil"

Nachteil.



"g'hupft wie g'hatscht"

Gegangen wie gelaufen, gehauen wie gestochen.



"Dös geht ma am Oarsch!"

Vulgär für: Das geht mir auf die Nerven!



"Geh scheißen!"

Sehr aggressiv für: Verschwinde! Lass mich in Ruhe!

Kann aber auch ein poinierter Ausruf des Überrascht-Seins sein!



"Der Hut brennt!"

Metaphorische Umschreibung für eine brenzlige Situation. Deutsche Entsprechung: Es ist Feuer am Dach!



"zuhaus' foahrn"

Nach Hause fahren.



"Nachrennen spielen"

Fangen spielen.



"Spanisches Dorf"

Böhmisches Dorf.



"Haxl'n stellen"

Ein Bein stellen. Auch im übertragenen Sinne für Intrigieren.



"Gar nicht ignorieren!"

Als Floskel feststehende Aufforderung, etwas nicht weiter zu beachten. Die doppelte Verneinung bedeutet hier immer noch Verneinung!



"Das spielt es nicht!"

Das läuft nicht!



"Er/Sie hat es nicht leicht."

Umschreibung dafür, dass die betreffende Person ein klein wenig verrückt ist.



"Ihn/Sie kann man leicht unterhalten."

Anspielung darauf, dass die betreffende Person ein etwas simples Gemüt hat.



"die Haare aufstellen"

Es stehen jemandem die Haare zu Berge.



"am Watschenbaum rütteln"

Mit seinem Verhalten eine Ohrfeige provozieren.



"Baba un fall ned!"

Ironische Verabschiedungsfloskel.



"jemanden schön grüßen lassen"

Dies ist nicht, auch wenn man es als Außenstehender denken könnte, die Aufforderung von einer ersten Person an eine zweite Person, eine dritte Person aufzutreiben, die dann eine genannte vierte Person grüßen lassen soll. Die Grüße sollen, auch wenn es nicht so klingt, von der zweiten Person direkt und unmittelbar an die dritte Person ausgerichtet werden.



"a gemahde Wiesn"

"Eine gemähte Wiese". Kommt auf den Zusammenhang an. Kann ein abgearbeitetes Thema sein, zu dem es nicht mehr viel zu sagen gibt. Oder eine Sache, die durch irgendwelche Umstände bereits so gut vorbereitet ist, dass sie sofort genutzt werden kann.



"No na!"

Häufig gebrauchte Phrase für "Logisch!", "Sowieso klar!", "Was dachtest du denn?"



"Das Glück is a Vogerl."

"Fortuna ist launisch."



"den Scherben aufhaben"

Das Nachsehen haben.



"dasselbe in Lichtblau"

Dasselbe in Grün.



"Auf der Nudelsuppe angeschwommen kommen."

Einfältig und unfähig sein. Das deutsche Äquivalent ist fast wortgleich: "Auf der Wurstsuppe angeschwommen kommen."



"jemandem was zu Fleiß machen"

Jemandem bewusst Schaden zufügen.



"nur net hurdeln"

Nur die Ruhe.

Manchmal aber auch abfällig gebraucht im Sinne von: "Überanstreng dich bloß nicht!"



"der Knopf geht auf"

"Der Knoten platzt" im Sinne von etwas begreifen.



"ist für die Fische"

"Ist für die Katz." Als Metapher für etwas Sinnloses.



"Es reißt" (jemanden).

Erschrocken zusammenfahren oder zur Seite fahren.



"sich ein Haxl ausreißen"

Sich sehr anstrengen, bemühen.



"jemandem eine Goschn anhängen"

Jemanden beschimpfen.



"Da steigen mir die Grausbirn' auf."

Ausdruck für etwas Entsetzliches; mir wird unheimlich, habe Angst, ahne Schlimmes.



"Da kann ich mich brausen gehen."

Sinngemäß: Da bin ich der Gelackmeierte.



"katholisch werden"

Metapher für: "sich einen gesitteteren Lebenswandel zulegen".



"Nichts geschehen."

"Machts nichts." (Floskel, mit der jemand reagiert, wenn sich ein Anderer bei ihm für ein Missgeschick entschuldigt hat.)



"sich mit jemandem auf a Packl hauen"

Sich mit jemandem zusammenschließen, vereinigen.

Kann aber auch die aggressiv vorgetragene Aufforderung sein, sich gemeinsam mit jemandem zu entfernen.



"im Öl sein"

Betrunken sein.



"den Frack anmessen"

Zu lebenslanger Haft verurteilt werden.



"darauf vergessen", "auf etwas vergessen"

Etwas vergessen.



"Fahr nach Taschlowitz, und zwar Ortsmitte!"

Aufforderung, längst fällige Schulden zu begleichen.



"de Poatsch beidln"

Die Füße krätschen.



"narrische Schwammerln"

Pilze, die psychotrope Substanzen enthalten und daher bei der Einnahme zu Halluzinationen führen können. In der Szene ihrer Konsumenten auch als Magic Mushrooms oder kurz Shrooms bezeichnet.



"von Haus aus"

Von Natur aus.



"grinsen wie ein Hutschpferd"

Grinsen wie ein Honigkuchenpferd.



"damit sich das aufhört"

Damit das aufhört.



"sich zusammenreden"

Etwas besprechen.



"Na, is dös oarg?"

"Na, kann das wahr sein?"



"Wien ist anders."

Selbst gewählter Slogan des City-Marketings. Bereits in hohem Maße in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen.



"Da legst di nieda!"

"Das haut mich um!"



"Leiner räumt."

Werbeslogan des bekannten österreichischen Möbeleinzelhandelsunternehmen Rudolf Leiner GmbH. Ist bereits in hohem Maße in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen als Metapher für Räumaktivitäten aller Art.



"an Zund geb'n"

Einen Tipp geben, oft bei einer verbotenen Sache.



"ane Rutsche legen"

Jemandem symbolisch eine Brücke bauen.

Wird aber manchmal auch gebraucht im Sinne von "eine Falle stellen".



"jemanden papierln"

Jemandem zum Narren halten.



"davonwagonieren"

Jemanden oder etwas von einem Platz entfernen.

5. Berühmte österreichische Zitate A.E.I.O.U.

Habsburgischer Wahlspruch, den Kaiser Friedrich III., der von 1415 bis 1493 lebte, als Signatur auf seinem Tafelgeschirr, seinem Wappen sowie auf Bauwerken, wie der Burg in Wiener Neustadt, dem Linzer Schloss, sowie an Dom und Burg in Graz, anbringen ließ. Unter Erzherzogin Maria Theresia wurde dieser Wahl- und Eignungsspruch auch im Wappen und auf der weltältesten Militärakademie (1752) in Wiener Neustadt angebracht. Er ziert noch heute das Wappen und die Siegelringe der Absolventen der Akademie, das heißt der ausgemusterten Jungoffiziere.



Was damit ursprünglich gemeint war, konnte nie eindeutig geklärt werden. Es gibt über 300 bekannt gewordene Deutungen, einige davon lauten wie folgt:

Austriae est imperare orbi universo (es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen).

Austria erit in orbe ultima (Österreich wird im Erdkreis das letzte (Land) sein).

Austria est imperium optime unita (Österreich ist ein aufs Beste geeinigtes Reich).

Augustus est iustitiae optimus vindex (der Kaiser ist der beste Beschützer der Gerechtigkeit).

Alles Erdreich ist Österreich untertan (16./17. Jahrhundert).

Austria est imperatrix omnis universi (Österreich ist die Beherrscherin der ganzen Welt).

Während der Besetzung Wiens unter dem ungarischen König Matthias Corvinus (1485) pflegten die Wiener folgende Interpretation: "Aller erst ist Österreich verloren".

Und im Zuge der Werbung unter der österreichischen Bevölkerung für den Beitritt des Landes zur EU wurde von den Marketing-Verantwortlichen der Politik die Lesart "Außerhalb Europas ist Österreich undenkbar" geschaffen.



"Bella gerant alii, tu felix Austria nube."

"Andere mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich, heirate."

UngarnKönig Matthias Corvinus' Verspottung Friedrichs III., der für seine gestifteten Ehen bekannt war.



"Der Balkan beginnt am Rennweg."

Clemens Wenceslaus Nepomuk Lothar Fürst von Metternich-Winneburg zu Beilstein. Österreichischer Staatskanzler.

Verweis darauf, dass hier die damaligen Fernverkehrsstraßen von Wien auf den Balkan ihren Ausgang nahmen.



"Wer a Juad is, des bestimm i!"

Angebliches Zitat des seinerzeitigen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger, welcher von 1897 bis 1910 im Amt war. Ist wegen seiner antisemitischen Rhetorik teilweise sehr umstritten.

Man kann heutzutage jedoch annehmen, dass Lueger kein überzeugter Antisemit war, sondern sein zur Schau getragener Antisemitismus in erster Linie politischer Populismus gewesen sein dürfte. Oder wie Journalisten es heute formulieren würden: Fischen am rechten Rand des Wählerspektrums.

Ungeachtet dessen arbeitete Lueger sehr wohl mit Juden zusammen. Auf diesen Widerspruch angesprochen, soll er der Legende nach einmal den nebenstehenden Ausspruch getätigt haben.



"Der Rest ist Österreich."

Soll angeblich der damalige französische Premierminister Georges Clemenceau geäußert haben, als nach dem Ersten Weltkrieg auf der Friedenskonferenz im Pariser Vorort St. Germain-en-Laye die Aufteilung des habsburgischen Vielvölkerstaates entlang seiner ethnischen Grenzen beschlossen wurde.

Wie alle historischen Anekdoten ist auch diese mit einer gewissen kritischen Vorsicht zu betrachten.



"Österreich ist frei!"

Satz, den Bundeskanzler Leopold Figl direkt nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages im Jahr 1955 im Marmorsaal des Wiener Schlosses Belvedere ausrief, mit welchem Österreich seine volle Souveränität zurückgewann.

Fälschlich wird oft angenommen, Figl habe diese historischen Worte getätigt, als er hinterher auf dem Balkon des Schlosses das Schriftstück der Öffentlichkeit präsentierte. Der Irrtum kommt daher, weil in der Austria Wochenschau der Auftritt auf dem Balkon mit der zeitlich falschen Tonspur aus dem Marmorsaal unterlegt worden ist.

Die öffentliche Präsentation auf dem Balkon soll übrigens laut Berichten von Augenzeugen im Protokoll der Unterzeichnungszeremonie nicht vorgesehen gewesen, sondern von Figl spontan initiiert worden sein.



"Tooor! Tooor! Tooor! I wer' narrisch!"

Legendärer Ausspruch des österreichischen Sportjournalisten Edi Finger, den er überschwänglich ausrief, als während des Fußballländerspieles am 21. Juni 1978 im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Córdoba, Argentinien, dem letzten Spiel der Zwischenrunde, die deutsche Fußballnationalmannschaft als amtierender Weltmeister der österreichischen Nationalmannschaft mit 2:3 unterlag.



"Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär."

Hans Krankl, österreichischer Fußballspieler, Fußballtrainer, Rocksänger und Radiomoderator.



"Lernen's Geschichte, Herr Reporter!"

Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky auf einer Pressekonferenz zu einem Journalisten.



"Es ist alles sehr kompliziert …"

Im Zuge der medialen Aufbereitung von Skandalen und Schwierigkeiten der 1980-er Jahre wurde immer wieder ein Zitat des seinerzeitigen österreichischen Bundeskanzlers Fred Sinowatz aus seiner Regierungserklärung 1983 publiziert: Einer Darstellung der Herausforderungen der nächsten Jahre folgte die Feststellung: "Ich weiß, das klingt alles sehr kompliziert …" Dieser Ausspruch wird zumeist in der verkürzten Form "Es ist alles sehr kompliziert …" wiedergegeben.



"Inspektor gibt's kaan!"

Running Gag des Charakters Polizeimajor Adolf Kottan aus der österreichischen Krimisatire-Serie "Kottan ermittelt". Jedes Mal, wenn dieser fälschlich mit "Inspektor" angesprochen wurde, kam dieser Satz von ihm, da die Dienstgrade der österreichischen Sicherheitsexekutive in der Verwendungsgruppe E 1 "Leitende Beamte" militärisch sind.



"I glaab, du stehst a bisserl auf mi."

Zitat aus der österreichischen Milieu-Studien-Serie "Kaisermühlen Blues". Der Schauspieler und Kabarettist Roland Düringer sagte darin in seiner Rolle als "Joschi Täubler" diesen Satz in einer Szene, in der sich eine Liebesbeziehung zu einer Frau anbahnte. Aufgrund der Popularität der Serie wurde das Zitat zu einem geflügelten Wort in Österreich.



"Ich loass ma mei Wien ned schlechtreden!"

Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl als Reaktion auf seiner Meinung nach unsachlich-überzogene Kritik an der Lebensqualität der Stadt. Während der gemeinsamen TV-Diskussion der fünf Spitzenkandidaten der Wiener Gemeinderatswahl 2010, der so genannten "Elefantenrunde", am Vormittag des 3. Oktober 2010 im ORF unter der Leitung von Wien-Chefredakteur Paul Tesarek verteidigte Häupl die Wiener Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre mit den Worten "Ich lasse mir Wien jedenfalls nicht schlecht reden."

In der Öffentlichkeit wurde dieses Zitat dann meistens in der Form "Ich loass ma mei Wien ned schlechtreden!" wiedergegeben.



"Wos wor mei Leistung?"

Die vollkommen hilflose Reaktion des österreichischen Unternehmers und Ex-FPÖ-Politikers Walter Meischberger in einem Korruptions-Untersuchungsausschuss, als er gefragt wurde, wofür genau er 140.000 Euro pro Jahr vom Telekom-Lobbyisten Peter Hochegger erhielt. Die unfreiwillig komische Antwort wurde sehr rasch zu einem geflügelten Wort in Österreich.

Gefällt mir