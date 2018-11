von Maxi Herta Altrogge(Bitte Lupe benutzen!)Kurz zur Entstehungsgeschichte: In den 1980-er Jahren pflückte mir Christoph diesen Blumenstrauß in unserem Hausgarten zu meinem Geburtstag. Ich war so begeistert von der sommerlichen Blütenpracht, dass ich ihn gleich am nächsten Tag malte (allerdings, wie man sieht, etwas "schüchterner" als die heutigen Bilder).