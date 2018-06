Abteilung Sommerkonzerte: Österreichisches Blasmusikfest 2018

Am Vormittag des 23. 06. wurde zunächst auf zwölf ausgewählten Plätzen der Wiener Innenstadt, im Schloss Schönbrunn sowie im Belvedere musiziert. Höhepunkt und Abschluss am Nachmittag waren wieder der gemeinsame musikalische Einmarsch auf den Wiener Rathausplatz mit anschließendem Platzkonzert.Hier die Trachtenmusikkapelle Bad Vigaun, Salzburg, bei ihrem Auftritt im Ehrenhof des Schlosses Schönbrunn.Hier meine Berichte aus den Vorjahren:Und hier noch eine Bilderserie vom Ehrenhof, in dem das Ganze stattfand: