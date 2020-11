Es ist für uns eine Zeit angekommen . . .

Kirchhain : Himmelsberg |

... die bringt uns eine große Freud.

Ich spüre eine Wärme, wenn ich an ihr entlang gehe. Als stehe man mitten im Geschehen vor 2000 Jahren in Bethlehem.Unser Nachbar hat sein Herzensprojekt verwirklicht, zusammen mit helfenden Weihnachtswichteln.Von ca. den 1920er Jahren bis 1964 schmückte sie in der Weihnachtzeit die Himmelsberger Kirche. Danach geriet sie in Vergessenheit, galt sogar für kurze Zeit als verschollen.