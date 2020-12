Von AC/DC bis SOUND OF LIFE: Platten, die jeder Plattensammlung gut tun.

Hier eine kleine aber feine Auswahl:AC/DC – BACK IN BLACKThe Beatles – 1967-1970Herbert Grönemeyer – 4630 BOCHUMKraftwerk – COMPUTERWELTVaya con Dios – PUERTO RICOMichael Jackson – THRILLERDeep Purple – MACHINE HEADChristopher Cross – RIDE LIKE THE WINDThe Who – TOMMYund Gothaer – SOUND OF LIFE – Letztere schon reingehört?Unter dieser Idee haben wir entlang von fünf Lebensphasen ein Konzept für Euch parat, das vielfältige Denkanstöße für eine notwendige Absicherung heute und in der Zukunft bietet – schnell erfassbar, nah an der Realität und hoch emotional aufgeladen über das Thema Musik. Mehr Infos zu unseren NewComer • ShootingStars • ChartBreaker • AllStars • Evergreens gerne bei uns.