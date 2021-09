UnternehmensRadar für Maler und Lackierer

Wie für die meisten Handwerker gehören auch für Maler und Lackierer der Kontakt zu Kunden und Lieferanten sowie die Arbeit an fremdem Eigentum zum Alltag. Als Inhaber eines Malerbetriebs haften Sie für Ihre eigenen Fehler und für die Ihrer Mitarbeiter. Kleinste Unachtsamkeiten können große Folgen für Ihr Unternehmen haben: Ein kleiner Fehltritt und schon fällt das mitgebrachte Werkzeug vom Gerüst. Im schlimmsten Fall wird ein Passant dadurch verletzt.Deshalb haben wir ein ganzheitliches Konzept rund um Ihre Versicherungsangelegenheiten entwickelt:Das Gothaer UnternehmensRadar für Sie als Fachbetrieb!Wir verstehen die Vielfalt der Anforderungen und Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmer*innen. So sind Ihr Unternehmen, Ihr Team und Sie jederzeit rundum gut versorgt.Erzählen Sie uns, was Ihnen wirklich wichtig ist: Was sind Ihre Ziele und Pläne für Ihr Unternehmen? Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen für sich und Ihr Unternehmen? Was ist heute relevant, was in Zukunft? Wo besteht aktuell Handlungsbedarf, wo später und welche Lösungen können wir Ihnen dafür anbieten?Unser langjähriges Know-how samt qualitativem Netzwerk kann für jede/n „Macher/in“ von großem Vorteil sein! Rufen Sie mich an: 0831-574646Ihr Jürgen Herb mit sicHERBesser-Team#UnternehmensRadar #sicHERBesser #Maler #Lackierer #Gothaer #Mittelstand #allgäu