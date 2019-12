sicHERBesser® feiert 25-jähriges Jubiläum - Ausbau von Online- und Zielgruppen-Beratungen!

So werden ab Anfang 2020 Online-Videoberatungen angeboten. Hier können sich Kunden und Interessenten bequem von zu Hause an ihrem Computer oder mobilen Endgerät beraten lassen.Darüber hinaus hat sich Jürgen Herb die letzten Monate im Rahmen eines Hochschul-Zertifikatsstudiums als SPEZIALIST FÜR RUHESTANDSPLANUNG (FH) erfolgreich qualifiziert.„Die Zielgruppe 50plus ist eine wachsende und attraktive Zielgruppe. Sie erwartet für den Lebensabschnitt des Ruhestandes eine bedarfsgerechte Beratung und keinen Verkauf von Produktlösungen.“ so Vertreter der Hochschule Kaiserslautern als Partner des Weiterbildungs-Studiums.Jedem Kind die Chance auf Musik!Anlässlich des Firmenjubiläums unterstützt das Versicherungsbüro Herb den Förderverein der Sing- und Musikschule Kempten. Durch diesen erhalten bedürftige Schüler/innen Zuschüsse zu Unterrichtskosten, Orchesterfahrten und Instrumentenausleihen.„Erfahren Sie zu unserem Jubiläum einmal mehr, was wir für Sie persönlich tun können.“ so der erfahrene Fachwirt für Finanzberatung IHK auch im Namen seines sicHERBesser-Teams. Mehr Infos unter www.sicherbesser.de oder Tel. 0831-574646.Bild: HerbAnbieter-Impressum: Jürgen Herb für Versicherungsbüro Herb e. K. Kaufbeurer Straße 89 · 87437 Kempten / Telefon 0831 574646 · Telefax 0831 574647 / info@sicherbesser.de / www.facebook.com/sicherbesser