Sammelbesichtigungen haben begonnen und ermöglichen schnelle Regulierung!

Damit die Schäden beziffert werden können, werden die Autos besichtigt. Dazu kann das seitens der Gothaer beauftragte KFZ-Sachverständigenbüro Weber eine Halle in Kempten, Ursulasrieder Str. 26 nutzen.Etwa eine halbe Stunde muss der/die Versicherungsnehmer*in für die Besichtigung einplanen. Diese Zeit gestalten wir mit einer Warte- und Verpflegungszone so angenehm wie möglich. Dem/der Versicherungsnehmer*in wird in der Regel noch vor Ort mitgeteilt, wie hoch der Schaden ist. Er/Sie kann sich dann für eine Reparatur oder die Auszahlung des Netto-Reparaturbetrages entscheiden. Unser sicHERBester Dank an dieser Stelle an Günter Weber und sein erfahrenes Team für ihren tatkräftigen Einsatz.