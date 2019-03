Pflichtversicherung für Wohnimmobilienverwalter. Übergangsregelung endet am 31.03.2019.

Bereits jetzt schlagen die Behörden Alarm: „Es wurden bisher nicht ausreichend Versicherungsnachweise eingereicht. Wer die Nachweise bisher noch nicht erbracht hat, gerät zunehmend unter zeitlichen Druck.“Was ist neu:• In § 34 c GewO ist neben der Gewebeerlaubnis eine Haftpflichtversicherung als Voraussetzung für die Berufsausübung und Berufszulassung Pflicht.• Die Versicherung muss die Deckung für die sich aus der Tätigkeit als Wohnimmobilienverwalter ergebenden Haftpflichtgefahren für reine Vermögensschäden bieten.• Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestversicherungssumme beträgt 500.000 EUR pro Schadenfall und 1.000.000 EUR für alle Schadenfälle eines Versicherungsjahres.Ich habe mich seit 1995 auf inhabergeführte Wohnungsverwalter/innen spezialisiert und halte mit der neuen Gothaer GewerbeProtect Vermögensschadenhaftpflichtversicherung die perfekte Lösung für Sie als Wohnimmobilienverwalter bereit – weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.Gerne berate ich Sie persönlich und freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Nachricht. Sie erreichen mich telefonisch unter 0831-574646 oder per Email juergen.herb@gothaer.deAnbieter-Impressum:Jürgen HerbFachmann für den Mittelstand (IHK Köln)Fachwirt für Finanzberatung IHK - Bachelor Professional of Financial Consulting (CCI)Internet www.sicHERBesser.de und www.facebook.com/sicherbesserGeneralagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaGKaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten