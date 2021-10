Exklusiv und kostenfrei: "Neue Ausgabe Chefsache - Das sicHERBessere Unternehmer*innen-Magazin"

Das Gothaer Unternehmermagazin Chefsache bietet Lösungen und Tipps für Unternehmer. Es beschäftigt sich mit allen Themen, die für Geschäftsleute interessant sind.So auch in der neuen Ausgabe Oktober 2021:So sieht die Arbeit der Zukunft ausCorona hat die Arbeitswelt verändert. Präsenz im Büro war gestern, Homeoffice ist die Zukunft – aber auch nicht nur. Was nun? "Crashkurs in Sachen Flexibilität" heißt die Titelstory dieser Ausgabe. Unternehmerinnen und Unternehmer müssen daher offen sein für neue Formen des betrieblichen Zusammenlebens. Und auch das Thema "Führung" wird sich verändern.Weitere Themen:• Nathalie Leroy, Chefin des Münchner Flughafens, wirbt dafür, sich mehr um Motivation und Wohlergehen der Mitarbeitenden zu kümmern• Macher im Gespräch: TV-Produzent Markus Heidemanns fordert Wertschätzung, Transparenz und Ehrlichkeit im Miteinander• Führungskräfte-Coach Sandra Guhlke empfiehlt, wieder mehr "sozialen Schmierstoff" anzurührenIhr/Euer Exemplar gerne kostenlos bei uns erhältlich oder per Download => https://www.gothaer.de/v/herb/meine-gothaer/inform... Viel Spaß beim Lesen!Mit sicHERBesten Grüßen!Ihr/Euer Jürgen Herb für den Allgäuer Unternehmer-ServiceFachmann für den Mittelstand (IHK Köln)Fachwirt für Finanzberatung IHK - Bachelor Professional of Financial Consulting (CCI)Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH Kaiserslautern)