Einfach sicHERBesser für uns alle: Gothaer setzt Zeichen zum Klimaschutz

Die Bundesregierung hat es beschlossen: Ab 2021 wird der Ausstoß von CO2 bepreist - sowohl für Unternehmen als auch Privatpersonen. Bei der Gothaer haben Kunden schon jetzt die Möglichkeit, ihre eigenen Autofahrten freiwillig klimaneutral zu gestalten. Ein PKW erzeugt pro Jahr durchschnittlich 3,2 Tonnen CO2. Um das zu kompensieren, müssten beispielsweise 250 Bäume gepflanzt werden.• ClimatePartner - eine Organisation, die weltweit Projekte in Sachen CO2-Neutralität fördert - bietet in Kooperation mit der Gothaer über einen CO2-Rechner Kompensationsmöglichkeiten an. *)Drei Projekte stehen für eine finanzielle Unterstützung zur Auswahl: Ein Waldschutzprojekt in Brasilien, ein Windkraftprojekt in der Karibik und ein Kleinwasserkraftwerk in der Demokratischen Republik Kongo.• Die Gothaer in Sachen Klimaschutz: Die Halter von reinen Elektro-PKW erhalten beispielsweise bereits seit dem 1. Juli 2019 einen Rabatt von 10 Prozent auf die Versicherungsprämie. Auch E-Scooter, die seit Mitte des Jahres das Verkehrsbild vieler Städte prägen, werden bei der Gothaer versichert. Zudem ist die Gothaer seit vielen Jahren enger Partner der Windenergiebranche und Marktführer bei der Versicherung von Windparks auf dem Festland. Darüber hinaus investiert die Gothaer auch selbst in verschiedene Windschutzprojekte und Erneuerbare Energien.*) über Mozilla Firefox nutzbar