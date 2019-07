Ein rundum gelungenes Turnier

Kaufering : Sportplatz |

„Kicken für die Welt“: Knapp 4.000 Euro kamen zusammen und die Evangelische Jugend Kaufering geht als Turniersieger hervor



Ein voller Erfolg für die Hilfsorganisation LandsAid und den VfL Kaufering: Bei bestem Sommerwetter kämpften elf Mannschaften am vergangenen Wochenende beim Benefiz-Fußballturnier auf dem Sportplatz Kaufering um den Pokal und für einen guten Zweck. Knapp 4.000 Euro kamen durch Spenden und den Verkauf von Getränken und Essen zusammen. Unter dem Motto „Kicken für die Welt“ wurde das Turnier ins Leben gerufen, um die humanitäre Hilfe weltweit zu fördern: Der Erlös geht eins zu eins an das aktuelle LandsAid-Projekt mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Jordanien.Lokale Unternehmen und Vereine aus unterschiedlichen Bereichen traten gegeneinander an und in je 15-minütigen Halbzeiten wurden spannende Partien geboten. Die Evangelische Jugend Kaufering konnte schließlich nach einem brandheißen sieben-Meter-Krimi den ersten Platz für sich verbuchen. Der zweite Platz ging an die Lechstahl-Veredelungswerke, den dritten Platz sicherte sich das SOS Kinderdorf.„Sport ist eine wundervolle Möglichkeit, unterschiedliche Menschen zusammen zu bringen“ sagt Christopher Sylle von der Gewinner-Mannschaft, der Evangelischen Jugend Kaufering. „Und wenn dabei eine Unterstützung über die eigenen Landes- und Denkgrenzen hinaus möglich ist, ist es umso wertvoller. Wir haben uns sofort beim Turnier angemeldet, weil im Sport Gemeinschaft, Teamgeist und Rücksichtnahme gelebt werden und gleichzeitig ein Projekt unterstützt werden kann, dessen Hintergrund seit Jahren die Nachrichten bestimmt. Wenn es hierdurch möglich ist, wenigstens einen Funken an Hoffnung, Ablenkung und Hilfe zu ermöglichen, dann ist eine Teilnahme eine Selbstverständlichkeit.“In der Siegerehrung am Nachmittag erhielten die Gewinnermannschaften ihre Pokale. Der Turniersieger durfte sich zudem über einen Gutschein freuen, den „Die Kletterei Kaufering“ zur Verfügung stellte. Aber auch die Mannschaft mit dem „größten Verbesserungspotenzial“ bekam einen Preis – nämlich den Spielball, um noch ein wenig üben zu können.Unterstützt wurde das Turnier vom Autohaus Schaller aus Landsberg, der Firma Corpuls GS aus Kaufering sowie der Eichler GmbH aus Pürgen – die beide auch gleichzeitig Mannschaften stellten – und der Schreinerei Zeit aus Kaufering.Moderatorin Susanne Zehentbauer von Radio Schwabmünchen führte charmant durch die Veranstaltung. Zudem sorgten Live-Bands und eine umjubelte Aufführung der Rock n‘ Roll Abteilung des VfL Kaufering für Stimmung. Die Kinder waren von der Hüpfburg und dem Kinderschminken begeistert und die Besucher genossen bei strahlendem Sonnenschein Bratwurst und Bier. „Ein rundum gelungenes Event“, freut sich LandsAid Geschäftsführer Sven Weber. „Auch das Feedback der Unternehmen ist durchweg positiv – alle hatten Spaß und viele haben schon angekündigt, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.“ Ein nächstes Mal wird es 2020 auf jeden Fall geben.Infos unter https://landsaid.org/fussball. Spendenkonto:LandsAid e.V.IBAN: DE66700520600000014001BIC: BYLADEM1LLDStichwort: Kicken für die Welt