Bürgerengagement in Gersthofen: Der Verein Sicheres Leben

Die Ziele des Vereins sind der Schutz von Kindern, Prävention und Opferschutz. Dazu gehört auch Einfluss auf die politischen Entscheidungen, welche die Sicherheit für Kinder fördern. Die 1. Vorstandsvorsitzende des Vereins ist Frau Gabriele Schmidthals-Pluta, ihr Stellvertreter Wolfram Goschin, weitere Vorstandsmitglieder sind Brigitte Lutzenberger, Elfriede Zott-Böck und Dr. Judith Freund (Justiziarin). Die BeisitzerInnen sind Gisela Keinath, Gerti Denkel-Wagner, Albert Sturm und Hermann Rosenwirth.Initiativen des Vereins sind der Verweis auf Notrufnummern (0800 111 0 111 | 0800 111 0 222, Telefonseelsorge und 0800 011 6 016 Hilfetelefon für Frauen), die Unterstützung der Notinseln (Anlaufpunkte für Kinder in der Stadt, unter anderem in Geschäften), die Nachtwanderer (Kleingruppen, die präventiv an öffentlichen Plätzen unterwegs sind) und die Unterstützung des RISKID Konzepts. Letzteres ist ein digitales Informationssystem für Ärzte, mit dem eine virtuelle Großpraxis verbundener Mediziner entsteht. Diese können sich bei Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht gegenseitig über besorgniserregende Befunde bei Kindern informieren, die den Verdacht der Misshandlung und/oder des Missbrauchs nahelegen. Die Nachtwanderer leben vom Engagement der Vereinsmitglieder, die selbst mitlaufen bzw. die Nachtwanderungen koordinieren. Das Projekt entstand 2011 gemeinsam mit dem Landratsamt Augsburg, Abteilung Jugend/Familie. Weitere Initiativen sind unter anderem am 24.11.2019 der “Basar der Vereine” zugunsten der Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“ und das Gedenken an getötete, missbrauchte, misshandelte und vermisste Kinder, für die in Gersthofen am 27. Oktober 2019 eine Gedenkstätte eingerichtet wurde:Weitere Projekte sind auf der Webseite des Vereins einsehbar:Ein Weg, um für den Verein zu spenden, ist der Besuch der Musik in St. Jakobus immer am 1. Sonntag des Monats zwischen 14.00 und 17.00 h (Hauptprogramm 16.00 – 17.00 h). Die nächsten Termine sind:– 3. November 2019– 1. Dezember 2019– 5. Januar 2019– 2. Februar 2019– 1. März 2019