Profiboxen Live auf dem Betze mit Top-Besetzung

Profiboxen Live auf dem Betze am 18. November 2017 in der Karlsberg Fanhalle des FCK. Neben den drei Lokalmatadoren Dennis Don Kiy, Michael Seitz und Manuel Faisst, werden die saarländischen Topboxer, der Supermittelgewichtler Jürgen "Dobermann" Doberstein sowie der Fliegengewichtler Mirco "The Comet" Martin an diesem Abend mit in den Ring steigen. Weitere Kämpfer sowie die Gegner werden in Kürze in den einschlägigen Boxsportgruppen bekannt gegeben. Tickets gibts bei: https://secure.adticket.de/p/reservix/event/106444...