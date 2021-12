K-TOWN FIGHTNIGHT * Profiboxen in Kaiserslautern hat Konjunktur:

Am Samstag, den 12. März 2022 findet im Festsaal der Fruchthalle erneut eine Profiboxveranstaltung in Bestbesetzung statt. Grund dafür ist die große Nachfrage nach den beiden gelungenen Events aus den Jahren 2016/2019. Als perfekte Grundlage bietet sich dazu die reibungslose Zusammenarbeit mit der Stadt Kaiserslautern und der Fruchthalle an.- K- Town Fightnight–Laut Aussage des Veranstalters, werden dort niveauvolle Kämpfe stattfinden, die Kaiserslautern in diesem Maße noch nicht erlebt hat. Als Highlight wird der Lautrer Lokalmatador Michael Seitz ein Titelkampf um die Internationale Deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht bestreiten. Nach einer Bilanz von 8 Siegen in 8 Kämpfen hat sich der echte Lautrer Bub diese Chance redlich verdient Des Weiteren wird der ungeschlagene Int. Dt. Meister von 2016 Dennis Don Kiy nach vierjähriger Ringabstinenz ein Comeback starten. Mit Vitali Frei und Kevin Kiy werden zwei weitere Lautrer Profiboxer in den Ring steigen.Weitere Boxteams haben schon Interesse bekundet, sich von vielversprechenden Talenten in der Fruchthalle repräsentieren zu lassen.Insgesamt sollen 8 internationale Profiboxkämpfe stattfinden.Ein gutes Vierteljahr vor der Veranstaltung sind die Verantwortlichen zuversichtlich, ein niveauvolles Boxprogramm im altehrwürdigen Festsaal der Fruchthalle auf die Beine stellen zu können. Freut euch also auf ein außergewöhnliches Ambiente - hochkarätiges Profiboxen unter prachtvollen Kronleuchtern.Inhaber einer „RHEINPFALZ-CARD“ erhalten 10% ErmäßigungLets get ready tu rumble K-townTickets bei ADTICKET: https://secure.adticket.de/p/reservix/event/176217...