Ich will die Vereinigten Staaten von Europa,Pragmatisch, progressiv, sozial und liberal,Ich will eine demokratische, europäische Republik,Föderalistisch, regionalistisch und dezentral.Ich will den Frieden in Europa wahren,Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern für alle Zeit.Ich will Freiheit und Frieden Europas habenZum Vorbild für alle Staaten weltweit.Ich will die europäische EinigkeitMit gleichen Lebensverhältnissen in ganz Europa:Ich will eine gemeinsame europäische Gerechtigkeit,Friedensstiftende Rechtssprechung und Raumplanung.Es gibt nun viele große Probleme in unserer Zeit,Um sie zu lösen, schadet uns die Spaltung,Deswegen brauchen wir eine demokratische Einigkeit;Deswegen brauchen wir die Vereinigten Staaten von Europa!