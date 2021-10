Zensus 2022

Vorbildlich wie ich bin wollte ich sofort meiner Pflicht nachkommen und die Fragen beantwortren.Nachdem ich den Zugangscode und die Aktivierungsnummer sorgfältig abgetippt hatte, Kam diese Meldung:"Die Anmeldung war noch nicht erfolgreich.Bei der Anmeldung zum Online-Fragebogen ist ein Fehler aufgetreten: Die Zugangsnummer und/oder der Aktivierungscode fehlen."In Ordnung, vertippt oder so.Ich schreibe den Zugangscode und die Aktivierungsnummer in ein Notepad und prüfe die Zeichen.Nach Eingabe: Derselbe Fehler.Meine Frau prüfr ebenfalls die Zeichen, es geht nix.Da hab ich erst mal eine Mail an die genannte Adresse geschickt. Mal sehen, was passiert.Meine Frage an Euch:Ist Euch ähnliches widerfahren oder bin ich der einzige?Konntet Ihr Euch problemlos anmelden?