Winter Impressionen der SSV Tennissparte aus Kirchhorst

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |



Ein wenig Geduld ist im Moment noch gefragt...

SSV Tennisvorstand mit vielen Plänen und Aktivitäten für die Sommersaison 2021

Wir SSV Tennisfreunde freuen uns, wenn der lange kalte Winter und die dunkle Jahreszeit wieder vorbei gehen, damit wir im Krümpelweg 2 in Kirchhorst wieder unserem liebsten Hobby auf Asche nachgehen können. Positiv blicken wir in die kommende Sommersaison 2021. Der SSV Tennisvorstand unter der neuen Leitung von K. Drewicke hat sich viel vorgenommen - viele Aktivitäten auf unseren sechs Plätzen und auf der Vereinsterrasse, Turniere, Meisterschaften und gesellige Events sind geplant. Natürlich hängt die Ausführung von Veranstaltungen im Moment noch sehr stark von der Entwicklung der derzeitigen Corona-Situation ab. Wir hoffen, dass diese schlimme Pandemie in der zweiten Hälfte des Jahres endlich eingedämmt werden kann.

Aktuell ist unsere Vereinsanlage mit Gaststätte geschlossen, die Bewirtung findet als TAKE AWAY auf Bestellung zum Abholen statt. Unsere Wirtsleute Familie Kramski freuen sich auch euch zu bekochen. Alle Infos und die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Webseite unter: www.ssvkirchhorst-tennis.de.

Für den Moment wünschen wir allen Tennis- und Sportfreunden einen guten und vor allem gesunden Start in das Jahr 2021. Für alle Tennisfans ein paar Fotoimpressionen unserer SSV Tennisanlage im Januar 2021.