Tennisjugend U10 und U11 des SSV Kirchhorst erfolgreich bei Regionsmeisterschaften 2021

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |

Tim Friese Regionsjüngstenmeister 2021 in der Altersklasse U 10! Bennet Sprysch erreicht 3. Platz in der Altersklasse U 11! Was für ein toller Sieg für unsere beiden SSV Tennisjungs aus Kirchhorst!

Beide spielten am Pfingstwochenende 22. bis 25.05.2021 ein grandioses Turnier bei den Jüngsten-/Jugendregionsmeisterschaften! Tim spielte beim TC Rot-Weiß Barsinghausen und Bennet beim TV Rot-Weiß Ronnenberg. Eine Herausforderung für beide, denn die Felder waren jeweils stark besetzt. Bennet Sprysch erreichte nach drei Siegen und einer Niederlage den dritten Platz in der Altersklasse U 11 und Tim setzte sich gegen die gesetzten Spieler quasi als ungesetzter Spieler in der Altersklasse U 10 bis ins Finale grandios durch. Ein tolles Ergebnis für beide! Die SSV Tennissparte gratuliert den beiden und ist total stolz auf die beiden Tenniskids.Unsere SSV Tennissparte hat auch in diesem Jahr wieder eine Fördermöglichkeit für unsere Tennisjugend geschaffen. Unser Sportwart J. Hermsdorf unterstützt alle engagierten Tenniskids mit Fördertraining und belohnt alle SSV Tenniskids, die sich nicht nur im Punktspiel engagieren, sondern auch bei Tunieren und Meisterschaften teilnehmen mit einer 50 prozentigen finanziellen Unterstützung des Trainings. Das Fördertraining von J. Hermsdorf findet beim SSV Kirchhorst immer samstags statt.