Saisonplanung 2019 beim Rad-Touren-Club Altwarmbüchen

über die wichtigsten Themen der abgelaufenen und der beginnenden Saison zu befinden. Neuwahlen stehen erst 2020 wieder an.Im Radsportbezirk Hannover plazierten sich 2018 folgende Mitglieder :- Maren Konradt, 3. Platz (Damen I)- Birgit Konradt, 2. Platz (Damen III)- Johannes Lyda, 1. Platz (Herren III)- Aktiv Cup, 3 Platz, VereinswertungFür die kommende Saison sind Mitglieder für folgende Radsport-Events gemeldet :- 6. 4. Flandern Rundfahrt, 267km, Jedermann – Variante- 27. 4. Lüttich – Bastogne – Lüttich, 272km, Jedermann – Variante- 21. -23.6. Trondheim – Oslo, 543km- 22. – 23.6. 24h Rennen um den Brelinger Berg (680km in 2018 J. Lyda)- 30. 6. Drei Länder Giro Nauders, 120 u. 165km- 7. 7. Dolomiten Marathon, 138km- 18. – 22.8. Paris – Brest – Paris, 1.200km, (66h,49min in 2015 J. Lyda)- Vereinsfahrt nach NL (Mai 2019)- Vereinsfahrt Wendland – Elbe (Sep. 2019)Darüber hinaus werden die Mitglieder des RTC regelmäßig an den vom BDR ausgeschriebenen Radtourenfahrten teilnehmen. Der Tourenkalender ist beim Vorsitzenden verfügbar. Auch ohne Vereinmitgliedschaft ist ein Start bei allen Veranstaltungen möglich.Am 19.5.19 findet die Radtourenfahrt und der Heidemarathon des RTC in Altwarmbüchen statt. Der Marathon ist Teil einer bundesweit ausgetragenen Serie. Wegen der Bauarbeiten am Schulzentrum wird von der Heinrich-Heller-Schule gestartet. Die komplette Ausschreibung ist unter www.rtc-altwarmbuechen.de zu finden.Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Oktober wird der RTC auch 2019 eine CTF (Country-Touren-Fahrt) anbieten. Gestartet wird beim SSV Kirchhorst. Details folgen auf der web-site.Weiteren Informationen, wie Tipps zur Radpflege- und Reparatur, Hilfe bei der Routenplanung und vieles mehr, kann man am Stand des RTC beim Gesundheitstag am 31.3.19, Schulztr. Helleweg, erfahren. Kurze Probefahrten sind ebenfalls möglich.Gez.Manfred Voß1.VorsitzenderRad Touren Club Altwarmbüchen e. V.01713516259