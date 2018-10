Saisonabschluss beim RTC Altwarmbüchen

Die Tour ging über Neuwarmbüchen, Richtung Würmsee und dann zum Forst Rundshorn. Es folgte die Anfahrt zum Brelinger Berg, weiter gings über Mellendorf und Bissendorf zum Waldkater. Nach 52km war genug Platz in der Bauchgegend für ein großes Stück Kuchen. Der wurde zusammen mit dem Kaffee auf der Terasse bei herrlichem Wetter verzehrt.Dann gings heimwärts über Isernhagen HB und die finale Steigung am Kirchweg in KB. Da kam nochmal Schweiß in die Wäsche. Danach nur noch Ausrollen bis Altwarmbüchen und nach 63 km kam das Rad wieder an den Haken.Es hat eine Riesenspaß gemacht, und wenn das Wetter weiter so schön bleibt, werden noch einige spontane Einladungen zu Rennradrunden in die Region erfolgen. Gäste sind jederzeit bei uns willkommen.Gez.Manfred Voß1.VorsitzenderRad Touren Club Altwarmbüchen e. V.01713516259