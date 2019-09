RTC Country - Tourenfahrt 2019

Nach der erfolgreichen Premiere 2018 startet nun der RTC-Altwarmbüchen zu seiner 2. CTF am 13. Oktober 2019.Los geht es ab 10:00h vom SSV Kirchhorst in Richtung Engensen und Hastbruch. Zur Teilnahme werden Cross-Räder und MTB’s empfohlen. Angeboten werden zwei Strecken mit 45km und 64 km Länge. Je nach Wetterlage und Bodenbeschaffenheit kann es hier zu kurzfristigen Änderungen kommen. Die Teilnehmer fahren nach GPS-Tracks und werden außerdem durch RTC-Guides begleitet. Alle Details incl. Ausschreibung findet man unter www.rtc-altwarmbuechen.de.Unterwegs gibt es an zwei Verpflegungskontrollen Snacks und Getränke. Auch an Start und Ziel wird es Kaffe und Kuchen geben.Manfred Voß1.VorsitzenderRad Touren Club Altwarmbüchen e. V.01713516259