Kreiskönigsball 2019 vom Kreisschützenverband Burgdorf

Der Ball der Schützen fand am 09. März im Landhaus Hotel Hennies in Altwarmbüchen statt.

Die Schützinnen, Schützen und Freunde des Schießsports feierten gemeinsam mit zahlreichen Gästen und Ehrengästen „ihren“ Festball vom Kreisschützenverband Burgdorf. Werner Bösche, Präsident des KSV Burgdorf, begrüßte die Majestäten, Ehrengäste und alle Festteilnehmer. Sensationell schnell waren Mitte Dezember 2018 alle Ballkarten verkauft worden.Als Ehrengäste konnten unsere Werbepartner Ines Ehlen-Stahlhut (Physiotherapiepraxis) mit ihrem Mann Peter sowie Jürgen Riesch mit seiner Frau Renate, Inhaber der Firma Kautschuktechnik Riesch, begrüßt werden. Willkommen war eine Abordnung vom Verband der Hannoverschen Schützenvereine unter der Leitung von der Vizepräsidentin Elke Schmiedeberg.W. Bösche bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern für die Organisation und Durchführung, besonders beim Vizepräsidenten des KSV Burgdorf Herbert Eggert! Außerdem galt ein ganz großer Dank den Sponsoren Physiotherapiepraxis Ines Ehlen-Stahlhut und Jürgen Riesch. Nach der Stärkung am Buffet ging es zügig im Programm des Abends weiter. Auch in diesem Jahr standen die Kreis-Stadt-Gemeindekönige/-Innen, ca. 80 Vereinsmajestäten des Jahres 2018 des KSV Burgdorf, im Mittelpunkt des Balles. Mit viel Applaus und der musikalischen Begleitung des Niedersachsen-Liedes zogen die Kreiskönige, angeführt von Florian Völger (Standartenträger des KSV Burgdorf) in den Festsaal ein.Die Vielfalt der Majestäten ist riesig: vom Zwergenkönig, KK-König, Seniorenkönig, Landesverbandskönig, König der Könige und Kaiser. So zeigt sich der Schießsport in seiner ganzen Vielfalt, von den Altersklassen bis zu den verschiedenen Wettbewerben. Die Kreisdamenleiterin Birgit Winter stellte die Majestäten der Mitgliedsvereine vor, Kreisschatzmeisterin Julia Schnabel und Vizepräsident Herbert Eggert überreichten die goldene Nadel für die Teilnahme an dem Kreiskönigsball. Zum Ehrentanz und Festball spielten in bewährter Art das „Shadow Light Duo“ den klassischen Wienerwalzer. Unter deren breiten Programm schwangen die Ballbesucher das Tanzbein bis in die frühen Morgenstunden. Gegen 02.00 Uhr trat man fröhlich gestimmt nach einer gelungenen Ballnacht die Heimfahrt an. Vizepräsident Herbert Eggert, Organisator des Kreiskönigsballes, war sehr zufrieden mit dem positiven Zuspruch der Ballgäste und mit dem gelungenen Verlauf des Abends.Foto: Kreisjugendkönig: Pascal Goeker, Schützengesellschaft Isernhagen HBKreiskönigin: Bianca Klages, Schützengesellschaft Isernhagen HBKreiskönig: Reinhard Peter, Bürgerschützengesellschaft LehrteText und Fotos: Ines Blume, Kreispressesprecherin KSV Burgdorf