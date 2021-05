Halber Mitgliedsbeitrag 2021 für alle Neumitglieder des SSV Kirchhorst

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |

Tolle Aktion der Tennissparte des SSV Kirchhorst in Isernhagen

Halber Mitgliedsbeitrag für Neumitglieder 2021

Wir SSV Tennisfreunde mussten pandemiebedingt den „Tag der offenen Tür“ im Rahmen der bundesweiten Aktion „Deutschland spielt Tennis“ leider verschieben. Auch wenn dieser Aktionstag am 16.05.2021 erst einmal nicht stattfinden kann, bieten wir allen Neumitgliedern für das ganze Jahr 2021 eine vergünstigte Mitgliedschaft an.

Alle Neueintritte brauchen nur den halben Beitrag zu zahlen und erhalten drei kostenlose Trainerstunden bei unserem Vereinstrainer.

Wir machen auch bei der Aktion des Tennisverbandes TNB mit: Rauf auf den Platz: 1000 Schläger für 1000 Kids. Alle Kids im Alter bis 10 Jahren, die jetzt bei uns eintreten, erhalten bis 30. Mai vom TNB Tennisverband einen passenden Wilson-Tennisschläger und weitere Kleinigkeiten je nach Verfügbarkeit geschenkt.

Kontakt: Webmaster@ssvkirchhorst-tennis.de

Kommt vorbei, auf unseren sechs Tennisplätzen wird viel gespielt, ganz egal, ob Hobbyspieler, jung oder alt, curvy oder Size Zero, Profi oder Amateur. Der Spaß am Tennissport und das nette Miteinander steht bei uns immer im Vordergrund. Worüber wir in diesem Jahr besonders stolz sind, ist die große Anzahl von Mannschaften und Mannschaftsmeldungen. Beispielsweise haben wir eine neue Herren 30 Mannschaft (siehe Foto MF H. Michaelis rechts mit S. Genburg). Toll ist auch, dass wir in Spielgemeinschaft mit dem TSV Steinwedel eine Damen-Mannschaft melden konnten, in der zwei unserer jungen Damen (L. Rose und J. Oldenburger) mitspielen. Vielleicht hat der eine oder andere Sportler oder Tennisinteressierte auch mal Lust bei uns mitzumachen und Tennis auszuprobieren. Alle Mannschaften der Jugend und Erwachsenen freuen sich über Zuwachs. Immer dienstags und donnerstags trainieren z. B. unsere Herren (Herren 30/40/50) ab 18 Uhr, montags ist der Trainingstag z.B. unserer Damen (Damen/Damen 40) ab 17 Uhr. Kostenloses Schnuppern ist jeder Zeit nach Absprache möglich. Ihr braucht nur adäquate Sportschuhe (Schläger und Bälle stellen wir euch leihweise zur Verfügung). Sprecht uns an, wir freuen uns auf euch. Alle Kontaktdaten und Infos der SSV Tennissparte findet ihr unter: www.ssvkirchhorst-tennis.de.