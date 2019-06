Gemeindemeisterschaft 2019

In der Klasse „LG Freihand - Jugend“ errang Lieneke Dusche auch hier den 1. und Kevin Munsch den 4. Platz.( Fotos auf der Homepage unter „Jugend - Fotos Jugend“ )Unsere amtierende Schützenkönigin Yvonne Kues zeigte mit ihrem 1. Platz in der Damenklasse auch hier ihr Können. Heinrich Stücke wurde Zweiter bei den Senioren I und Kai Röhling Vierter in der Herrenaltersklasse.Wir gratulieren unseren Gemeindemeistern und den Platzierten zu den hervorragenden Ergebnissen.Da die SG KB als Veranstalter bei der großen Teilnehmerzahl in den eigenen Räumen ein Platzproblem bekommen hätte, stellte der SV FB seine Räumlichkeiten für den Schießwettbewerb sowie auch für die Siegerehrung und das anschließende Grillen zur Verfügung. Für diese Gastfreundschaft und die Unterstützung ganz herzlichen Dank!