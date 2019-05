Die 28. Radtouristikfahrt vom RTC Altwarmbüchen

Kaum anders verliefen die kürzeren Touren. Dank unseres Sponsors ‚Naturkost Bothfeld‘ war der RTC wieder in der Lage ausgezeichnete Verpflegung an allen Kontrollen anzubieten.14:20h trafen dann die ersten Marathon-Finisher im Ziel ein. Ganz schnell geduscht und dann ging es ans Buffet. Hier gab es Kuchen- und Tortenträume, gespendet von Frauen und Freunden des Vereins. Außerdem konnten belegte Brötchen und Würstchen verzehrt werden. Es war für alle genug da!Ausgezeichnet als stärkste Mannschaft wurde die RSG Hannover mit 16 Fahrern. Auf Platz 2 und 3 folgten RSC Hildesheim und HRC Hannover.Auch der ältere Sportkamerad aus Köln war stolz mit seinem E-Bike die große Runde geschafft zu haben. Nach neun Stunden und 3 verbrauchten Akkus stand er strahlend im Ziel. Reserve-Akkus u. Notverpflegung waren in Satteltaschen untergebracht. Das Gewicht des Sportgerätes lag somit in etwa bei dem eines Zündapp-Mopeds aus den späten 50-er Jahren. Chapeau!!Schlussendlich konnten sich die Veranstalter über zahlreiches Lob der Teilnehmer freuen, und zufrieden das Aufräumen gegen 18:00h beenden. Ein ganz besonderer Dank geht an Fa. HORNBACH für die kostenfreie Parkplatznutzung.Am 13. Okt. 2019 startet die nächste Veranstaltung des RTC. Bei der 2. CTF des Vereins geht es wieder querfeldein nach GPS-Tracks.