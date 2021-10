Der RTC Altwarmbüchen im sonnigen Herbst

Wenn das Wetter dann wirklich schlechter, und die Tage kürzer werden, kommen die Rennräder an den Haken. Schluss ist dann aber noch lange nicht. Gravel-, Cross- und Mountainbike stehen frisch geputzt bereit, und es geht querfeldein auf zugelassenen Wald- Feld- und Forstwegen der Region. Je nach Witterung werden verschiedene Strecken mit GPS-Unterstützung abgefahren. Auch Ortsunkundige können so nicht verloren gehen und erfahren gleichzeitig den Reiz bislang unbekannter Wegführungen. Z. B. von Altwarmbüchen in die beschauliche Leinemasch, und zurück über Gaim, Kronsberg, Mittellandkanal und Misburger Wald.Also, einfach mal melden und ausprobieren. Eine Menge Spaß ist immer dabei.Manfred Voß1. Vorsitzender RTC Altwarmbüchen e.V.01713516259