Damen 40 der Tennissparte des SSV Kirchhorst siegreich mit 5:1 - Punktspielauftakt 2021 gelungen

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |

Ein tolles Ergebnis für die neuformierte Damen 40-Mannschaft des SSV Kirchhorst. Das erste Heimspiel am 30.05.2021 wurde bei sonnigem Wetter mit spannenden Matches souverän gemeistert! Mit 5:1 ging die Sommersaison 2021 gut los!

Was für ein herrlicher Sommertag am Sonntag, den 30.05.2021 - auf der Heimanlage des SSV Kirchhorst spielten unseren Damen 40 ab 13 Uhr gegen die netten Damen 40 des TV Hohne-Spechtshorn (Kreis Celle) auf vier Plätzen.

Nach den Einzeln stand es für die SSV Damen 3:1. Nach einer kurzen Pause wurden die Doppel mit viel Spannung ausgetragen.

Die Damen 40 hatten wie folgt aufgestelllt:

1. Karen Lessmann

2. Susanne Rose

3. Nicole Friese

4. Julia Kolb

Die beiden Doppel gewannen Karen und Nicole mit 7:5; 6:4 und Susanne mit Julia im spannenden Matchtiebreak mit 7:6; 6:7 und 10:4.

Nach den Matches waren alle für einen kühlen Schattenplatz dankbar.

Ein toller erster Punktspieltag für das engagierte Damenteam aus Kirchhorst.

Weitere Punktspielhighlights und News der SSV Tennissparte aus Isernhagen auch unter: www.ssvkirchhorst-tennis.de.

P.S: alle Spielerinnen wurden vor dem Punktspiel offiziell getestet!