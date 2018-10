Cross-/MTB -Tour beim RTC Altwarmbüchen

Die ausgewählten Wege sind für Crossrad / MTB geeignet! Die Teilnehmer organisieren sich in Kleingruppen mit jeweils mindestens einem Navi. Es werden aber auch Guides am Start sein.Die Orientierung erfolgt anhand eines GPS-Tracks (online).Die GPS Tracks werden ab dem 8.10.18 unter www.rtc-altwarmbuechen.de zum Download bereitstehen.Startort:TUS Altwarmbüchen, Seestr.8, 30916 IsernhagenStartgebühr:EURO 8,- (Teilnehmer mit BDR-Wertungskarte erhalten 3 € Ermäßigung)Startzeit von 10:00 - 10:30 UhrStrecken:46 km66 kmTeilnahmebedingungen:Jeder ist startberechtigt. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in BegleitungErwachsener teilnehmen.Haftung / Beachtung:Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. Die Bestimmungen der Straßenverkehrs-, Landschaftsschutz- und Naturschutzverordnung sind einzuhalten. Ferner gelten die Regeln der Sportverordnung und der Generalausschreibung des Bund Deutscher Radfahrer (BDR)Kopfschutz:Das Tragen eines Schutzhelmes ist Pflicht !Manfred Voß, 1. Vorsitzender – RTC Altwarmbüchen e. V. - Sept. 2018