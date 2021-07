2. KiHo Open 2021 am 31.07.2021 beim SSV Kirchhorst-LK-Tagesturnier für alle Tennishungrigen

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |

Tennisturnier beim SSV Kirchhorst am 31.07.2021 in Isernhagen

Tagestennisturnier für die Altersklassen Damen 45, Herren 40 und Herren 50

Auch in diesem Jahr veranstalten die Turnierleiterinnen Simone Drawer und Karen Lessmann beim SSV Kirchhorst wieder ein Tennisturnier. Dieses Mal in den Ferien, am Samstag, den 31.07.2021 ab 09 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist in diesem Jahr auf 10 Teilnehmer/innen pro Konkurrenz begrenzt. Der Turniermodus ist Spiralmodus, alle Spieler/innen haben zwei Matches über den Tag verteilt. Die Anmeldung erfolgt über das Spielerportal "mybigpoint" bis zum 25.07.2021 (Eingang der Anmeldung entscheidend, nicht die LK).So ein Turnier ist für die SSV Tennissparte aus Kirchhorst ein sportliches Highlight. Deswegen freut sich der Tennisverein in Isernhagen bereits jetzt schon über die gute Resonanz und das große Interesse. Es soll wieder ein toller Tennistag mit spannenden Matches auf der Anlage des SSV Kirchhorst werden. Die SSV Vereinsgaststätte unter der Leitung von Familie Kramski kümmert sich um das leibliche Wohl aller Spieler/innen und aller Besucher und Gäste. Alle Spieler/innen erhalten kostenloses Wasser für den Platz und ein kleines Begrüßungsgeschenk. Die Anmeldegebühr beträgt 20 Euro (plus 5 Euro DTB-Teilnehmergebühr).Beim SSV Kirchhorst wird zur Kontaktverfolgung die luca-App genutzt. Dieses Turnier findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln statt. Alle aktuellen Corona-Regeln und die Hygieneetiquette hängen auf den Tennisplätzen und im Vereinsheim aus.