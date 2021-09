Renaturierung der Wietze im Bereich "Fuhrbleek"

Isernhagen : Wietze |

Anfang 2021 begannen die Bauarbeiten im Bereich "Fuhrbleek" zur Renaturierung der Wietze auf Isernhagener Seite. Auf einer Länge von 700 Metern erhält der Fluss hier einen naturnahen Verlauf und darf wieder geschwungen seinen Weg durch die Landschaft nehmen. Rund um die Wietze entsteht in diesem Bereich eine Auenlandschaft. Dabei wird auf eine natürliche Vegetationsentwicklung gesetzt. Außerdem werden auf den ehemaligen Ackerflächen ein Stillgewässer sowie ein Eichen-Mischwald für mehr Artenvielfalt sorgen.



(Quelle: Homepage der Stadt Hannover "Wietze erhält einen naturnahen Gewässerverlauf")

Wie wichtig Überflutungsflächen und natürliche, mäandrierende Gewässerverläufe sind, konnte in den letzten Jahren immer wieder am SPARC-Gebiet beobachtet werden. SPARC steht für Strategic PArtnership in River Corridors - bei dem Naturschutprojekt wurde Platz für das Wasser der Wietze geschaffen. Das Gebiet nördlich der Wietzeseen wurde in diesem Bereich bereits vor einigen Jahren renaturiert. Seit 2008 fließt die Wietze dort wieder in einem Mäander. Angrenzende Wiesen dienen bei Hochwasser als Überflutungsflächen und bremsen so die Kraft des Wassers für die anliegenden Ortschaften.Am Rande der Renaturierungsfläche verläuft der Rad- und Wanderweg "Grüner Ring". Schaut bei einer Tour über den Ring doch selbst einmal an der Wietze in diesem Bereich vorbei. Wir sind gespannt, wie sich die Fläche rund um den Fluss entwickeln wird und freuen uns schon auf tolle Naturbeobachtungen dort.