Der 1. Stopp führte die Senioren in die Kornbrennerei Warnecke in Bredenbeck. Dort wurde uns vom Juniorschef Johann Warnecke die Herstellung von Likör, Korn und Doppelkorn erklärt. Die großen Bottiche waren beeindruckend. Nach der „Theorie“ folgte dann die „Praxis“. Alle Produkte der Brennerei Warnecke wurden zur Verkostung angeboten.Beschwingt ging es weiter zum 2. Ziel, dem Klosterstollen in Barsinghausen. Dort wartete erst einmal ein teichhaltiges Mittagessen auf die Teilnehmer. Anschließend wurden zwei Gruppen gebildet, die nach einer Führung durch das Museum in den Berg „einfuhren“. Als Besucher war der Stollen sehr interessant. Es wird anschaulich gezeigt, wie damals gearbeitet wurde, welche Hilfsmittel zur Verfügung standen und in welcher Umgebung gearbeitet werden musste. Besonders die Beleuchtung, die schlechte Luft und der Lärm ließen die Besucher zu der Feststellung kommen „Früher war doch nicht alles besser!“Wieder „an Tage“ angekommen, konnten sich die Senioren von der teilweise doch recht anstrengenden Klettertour mit leckerer Torte und Kaffee stärken, bevor es wieder Richtung Isernhagen ging.Auch im nächsten Jahr sind wieder viele Unternehmungen „in Arbeit“. Kommen Sie doch mal mit!