Mitgliederversammlung 2019 DRK OV Isernhagen

In ihren Grußworten bedankte sich Christiane Hinze im Namen von Rat und Verwaltung für die viele ehrenamtlich geleistete Arbeit und sprach an, dass es in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist, sich an die 7 Grundsätze des DRK zu halten. Herr Lutz Hölscher bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem „Flachgeschenk“.Im Bericht des Vorsitzenden ging Karl Zimmermann u.a. auf die Wichtigkeit des Blutspendens ein. Pro Tag werden in Niedersachsen 2.300 Blutspenden gebraucht. Er wies auf die absolute Notwenigkeit hin, nicht nach zu lassen, die Menschen zum Spenden zu motivieren. Ebenso sprach er die Sanierung der Räumlichkeiten für die Kleiderkammer an. Im Jahr 2018 wurden dort ca. 590 Std Arbeit geleistet, es konnte 735 Personen geholfen werden.Der stellvertr. Bereitschaftsleiter Olaf Zimmermann berichtete über die verschiedenen Veranstaltungen und Bereitschaftsabende auf denen 6.571 Std ehrenamtliche Arbeit geleistet wurden. Die Bereitschaft bestand 2018 aus 31 Mitgliedern.Die stellvertr. Leiterin des JRK Luisa Bismayer schilderte anschaulich mit wieviel Spaß, Freude und Ehrgeiz die 31 Kinder und Jugendlichen bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen aber auch Wettkämpfen mitgemacht haben. Den größten Erfolg konnten die „Flipper“ mit dem 2. Platz im Bezirkswettbewerb erringen.Für 25jährige Mitgliedschaft konnte Karl Zimmermann Helga Mössinger und für 50jährige Treue Erich Trapp auszeichnen (siehe Foto).Die Zeit während der Kaffeepause nutzten die Teilnehmer um untereinander ins Gespräch zu kommen und Erinnerungen auszutauschen. Die Kontaktpflege ist ein wichtiger Punkt der Mitgliederversammlung. Wenn Sie auch Lust haben in der Gemeinschaft des DRK mitzumachen – zögern Sie nicht, sprechen Sie uns an! Sie finden alle Informationen auch im Internet unter: www.drk-isernhagen.de.Für den VorstandChristiane Hinze