Mehlschwalben nutzen Hauswände, um an ihnen ihre Nester aus Lehm zu bauen. An einem Klinkerbau am Hafen von Kirchdorf haben sie eine kleine Kolonie angelegt, um geschützt unter dem Dachüberstand ihre Jungen großzuziehen.

Im Minutentakt fliegen die Elternvögel die halbkugelförmigen Lehmnester mit der kleinen Öffnung an, um dem Nachwuchs Futter zu bringen.Mehlschwalben sind Insektenjäger, die oft in großer Höhe vor allem Fliegen und Mücken erbeuten.Juli 2019, Helmut Kuzina