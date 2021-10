Wo sich die Insel Poel am stärksten verändert

Insel Poel : Timmendorf |

Von einer ständigen Abtragung ist das Steilufer an der Westküste der Insel Poel betroffen. In zunehmendem Maße kommt es in diesem Bereich zu Abbrüchen und Rutschungen.

Der ausgespülte Sand wird vom Wasser am Ufer entlang abtransportiert und an den Stränden im Süden der Insel abgelagert.Das Steilufer an der Westküste besteht aus eiszeitlichen Ablagerungen, und zwar aus Geschiebemergel, dem durch Verwitterung daraus hervorgegangenen Geschiebelehm sowie Schmelzwassersand und -kies.Grund- und Regenwasser sammeln sich in den zahlreichen feinen Rissen und Spalten des Steilufers. Dringt Frost ein, kommt es zu Absprengungen mit Abbrüchen.Oktober 2021, Helmut Kuzina