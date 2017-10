Kunsttage Ilsede 2017

Ilsede : Mehrzweckhalle |

Am 1. Adventswochenende verwandelt sich die Mehrzweckhalle in Klein Ilsede in einen vorweihnachtlichen Markt für Kunst und Kunsthandwerk. Mehr als 50 Hobbykünstler aus der Region zeigen hier ihre neusten Eigenkreationen die in mühevoller Handarbeit , teilweise über hunderte von Stunden speziell für dieses Wochenende angefertigt wurden.

Die Besucher werden dabei auf eine interessante und abwechslungsreiche Entdeckungsreise eingeladen, nicht nur um Endprodukte zu begutachten sondern auch um ihre Entstehung bei vorführenden Künstlern zu beobachten. Ob elegant oder extravagant, schlicht oder aufwendig, modern oder klassisch, kleine Schätze für jegliche Geschmacksrichtungen sind dort wieder zu finden.



Veranstaltungsort: Mehrzweckhalle Klein Ilsede

Adresse: Breite Str. 60, 31241 Ilsede (LK Peine)

Termin: 2.12. und 3.12.2017

Öffnungszeiten: Sa. 13:00 bis 18:00 Uhr und So. 11:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: 2 Euro - Kinder frei (bis 12 Jahren)

(Der Eintrittspreis wird bei vielen Künstlern ab einem Mindestumsatz von 20 Euro erstattet)