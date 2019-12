Weihnachtszauber im Schloß Homberg

Beim Weihnachtszauber im Homberger Schloß gibt es viel zu entdecken und hier kann man die Gemütlichkeit der Vorweihnachtszeit genießen.

Was gibt es Schöneres in der Adventszeit, als bei entspannter Atmosphäre über einen Adventsmarkt zu bummeln. Den idyllischen Rahmen hierzu bildet das hoch über der Stadt Homberg/Ohm thronende Schloss und seine Außenanlage. Hinter dem weit geöffneten schmiedeeisernen Tor erwartete den Besucher viele schöne weihnachtliche Dinge. An den kunsthandwerklichen Ständen präsentierten die Aussteller ihre mit viel Mühe und Hingabe erzeugten Produkte aus Holz, Stoff, Papier, Honig und vielem mehr. Das breite Angebot an schönen Dingen wurde ergänzt durch kulinarische Genüsse wie Glühwein, Bratäpfel, Bratwurst, Suppen und fremdländische Gerichte.Das stimmungsvolle Ambiente des aus dem 13. Jahrhundert stammenden Gemäuers ist schon ein besonderes vorweihnachtliches Erlebnis !!Eine friedvolle Adventszeit wünsche ich Allen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wenn es heißt:"...es ist wieder WEIHNACHTSZAUBER im Homberger Schloss...!"