Der zottige Rosenkäfer fühlt sich in der Lahnaue wohl

Die Larven fressen Pflanzenreste und moderndes Holz. Nach kurzer Zeit verschwinden sie und leben als Engerlinge in den lockeren, warmen Böden. Erst im Frühling kommen sie da wieder raus, wenn sie nicht den Dolchwespen als Wirt gedient haben. Sie legen die Eier in die Engerlinge des Käfers. Das überlebt er dann leider nicht. Die zottigen Rosenkäfer grabbeln je nach Witterung im März oder April an die Oberfläche. Man findet den zottigen Rosenkäfer an Obstblüten, der zottigen Wicke und sehr gerne an allem was gelb blüht. Sie sind matt schwarz gefärbt mit weißen Flecken. Das besondere sind die Haare, die der Käfer am gesamten Körper hat. Also Augen auf beim nächsten Spaziergang in der Lahnaue. Vielleicht entdeckt ihr ja den seltenen Bewohner. Die beste Zeit dafür ist April bis Juli.